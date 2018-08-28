"Зважені та щасливі": как выглядят участники первых сезонов

Участникам шоу удалось привести себя в отличную форму

Кто победил на шоу "Зважені та щасливі". Фото:пресс-служба

30 августа стартует новый сезон самого весомого и волшебного шоу страны "Зважені та щасливі". Уже восьмой год зрители наблюдают за трансформацией участников. Из толстых беспомощных людей они превращаются в здоровых и счастливых. Многие участники после проекта создают собственные марафоны похудения или ведут дневники в инстаграме, ведь когда за тобой наблюдают тысячи людей, сложно их подвести. Вспомним первых участников проекта, и как они выглядят сейчас – спустя 7 лет!

Наталья Загородняя участвовала в первом сезоне. В свои 44 года она решилась изменить жизнь и прийти на проект, чтобы похудеть. Наталья пришла с весом 112 кг и похудела на 41 кг.

Наталья Загородняя Фото: пресс-служба





Владимир Однорог был участников второго сезона. Когда он пришел на проект, его вес составлял 130 кг. Сейчас у Владимира прекрасная семья, и он не только замечательно выглядит, но и помогает другим худеть.

Владимир Однорог Фото: пресс-служба

Михаил Репех был участником первого сезона проекта. В 18 лет весил 150 кг! Сейчас Миша в прекрасной форме и бегает марафоны.

Михаил Репех Фото: пресс-служба

Кристина Кирчиу участвовала во втором сезоне. В 22 года она весила 135 кг. Для молодой девушки это была страшная цифра, но на проекте Кристина взяла себя в руки и изменилась. И сейчас выглядит лучше, чем в свои 20 лет.

Кристина Киричиу Фото: пресс-служба

Марта и Андрей Марнауз. Марта Карпенко пришла на второй сезон шоу с весом 135 кг. Там она обрела не только новую здоровую жизнь, но и счастливую, ведь встретила будущего мужа – также участника проекта Андрея Марнауза. Вес Андрея тогда составлял 168 кг. Пара поженилась и в связи со сложными родами и болезнью ребенка, снова набрала вес. Марта и Андрей – единственные участники "Зважених та щасливих", которым дали второй шанс и они повторно участвовали в проекте в седьмом сезоне. Сейчас они прекрасно выглядят и счастливы! Марта делает марафоны похудения и дает советы, основанные на личном опыте.

Марта и Андрей Марнауз с Мариной Узелковой Фото: пресс-служба

Марта Марнауз до и после Фото: пресс-служба

Напомним, что в этом году тема сезона – родители и дети. Также зрители увидят новую ведущую, которой стала блогер Мирослава Ульянина. Тренеры проекта – Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков, Василий Вирастюк. Новый сезон и новые истории участников смотрите уже с 30 августа на СТБ.

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