Звезда 90-х: за что мы будем помнить Юлию Началову

Певица Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет

Умерла Юлия Началова Фото: instagram.com/julianachalova

16 марта умерла российская певица Юлия Началова. Причиной смерти 38-летней артистки стал отек легких и мозга. Несколько дней назад певицу госпитализировали и обнаружили ряд серьезных заболеваний. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, однако спасти Юлию Началову не удалось. Стало известно, что в момент смерти рядом с Юлией Началовой находились ее родные и близкие.

Популярная артистка начала петь на сцене с пятилетнего возраста. В 1992 году Юлию Началову пригласили вести музыкальную детскую передачу "Там-там новости". В 2003 году Юлия участвовала в реалити-шоу "Последний герой".

Кроме того, Юлия Началова снималась в кино, в 2001 году – в фильме "Герой ее романа", в 2004-м – в картине "Бомба для невесты" вместе с Дмитрием Харатьяном. Юлия Началова также снималась в музыкальной комедии "Три мушкетера" с Владимиром Зеленским.

В 2005 году Юлия Началова выпустила альбом "Музыка любви", а в 2006-м – альбом "Давай поговорим о любви" и сборник "Разные песни о главном".

Сегодня.Lifestyle подготовили самые популярные песни Юлии Началовой, благодаря которым она точно останется в памяти зрителей.

В 1997 году вышел сингл "Герой не моего романа", который стал хитом.

Юлия Началова – "Я не твоя", 2008

Юлия Началова – "Мама"

Юлия Началова – "Девчонка и мальчишка", 1992

Юлия Началова – "Буду рядом", 2013

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