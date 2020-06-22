Звезда "Бухты Доусона" Джеймс Ван Дер Бик и его жена пережили пятый выкидыш

Ужасной новостью актер поделился в своем Instagram

43-летний американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по роли в сериале "Бухта Доусона", сообщил, что его жена Кимберли перенесла пятый выкидыш. Он опубликовал в Instagram пост, посвященный трагичному событию в жизни его семьи.

Напомним, что недавно жена Алека Болдуина после потери двух детей снова забеременела. Хилария сообщила о беременности в начале апреля.

Актер Джеймс Ван Дер Бик с женой Фото: Getty Images

В социальной сети актер Джеймс Ван Дер Бик написал, что этот выкидыш стал уже пятым по счету за последние 9 лет. Четвертый выкидыш у Кимберли случился в ноябре прошлого года.

"После перенесенного в ноябре прошлого года жестокого, очень публичного выкидыша мы были счастливы узнать, что Кимберли вновь ждет ребенка. На этот раз мы решили сохранить новость в тайне, но в прошлые выходные, опять же, на 17-й неделе беременности... Душа, которую мы были рады приветствовать в этом мире, не смогла присоединиться к нам в физическом теле… Чувствую, что обязан поделиться этим – мы должны лучше заботиться друг о друге. Нет слов, чтобы облегчить эту боль. Обращаюсь ко всем семьям, которые прошли через подобное, – вы не одиноки", – написал в посте Джеймс Ван Дер Бик.

INSTAGRAM

Джеймс и Кимберли поженились в августе 2010 года. Они воспитывают пятерых детей: 9-летнюю Оливию, 8-летнего Джошуа, 6-летнюю Аннабель, 4-летнюю Эмилию и Гвендолин, которая родилась в июне 2018 года. Последние роды звездный папа принимал сам.

Актер Джеймс Ван Дер Бик с женой Кимберли и детьми

Фото: instagram.com/vanderjames/

До брака с Кимберли Джеймс Ван Дер Бик на протяжении 7 лет был женат на актрисе Хизер МакКомб. Они развелись в 2010 году.

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