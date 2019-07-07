Звезда Disney Channel Камерон Бойс ушел из жизни в возрасте 20 лет

Актер умер во сне из-за внезапного приступа

Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет Фото: instagram.com/thecameronboyce

Звезда Disney Channel Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет. По предварительной информации, смерть актера наступила во сне из-за приступа, связанного с продолжительной болезнью. Об этом сообщает ABC News.

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Известно, что Камерон Бойс скончался в субботу, 6 июля. По словам его близких, причиной смерти стал припадок, случившийся во время того, как актер спал. Камерон достаточно долгое время тяжело болел и проходил курс лечения, однако недуг не удалось побороть. Чем именно страдал юный Бойс – СМИ не уточняют.

29 Мар 2019 в 8:39 PDT INSTAGRAM (@thecameronboyce)

Камерон Бойс снялся в фильмах "Зеркала", "На крючке" и "Одноклассники". Небывалую популярность среди молодежи звезде принесли роли в в проектах Disney Channel – сериале "Джесси" и фильмах серии "Наследники".

15 Фев 2019 в 9:58 PST INSTAGRAM (@thecameronboyce)

Ранее мы писали, что умер актер из сериалов "Зачарованные" и "Сверхъестественное" Билли Драго.

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