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Звезда Disney Channel Камерон Бойс ушел из жизни в возрасте 20 лет

Актер умер во сне из-за внезапного приступа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:57
Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Фото: instagram.com/thecameronboyce

Звезда Disney Channel Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет. По предварительной информации, смерть актера наступила во сне из-за приступа, связанного с продолжительной болезнью. Об этом сообщает ABC News.

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Известно, что Камерон Бойс скончался в субботу, 6 июля. По словам его близких, причиной смерти стал припадок, случившийся во время того, как актер спал. Камерон достаточно долгое время тяжело болел и проходил курс лечения, однако недуг не удалось побороть. Чем именно страдал юный Бойс – СМИ не уточняют.

INSTAGRAM (@thecameronboyce)

Камерон Бойс снялся в фильмах "Зеркала", "На крючке" и "Одноклассники". Небывалую популярность среди молодежи звезде принесли роли в в проектах Disney Channel – сериале "Джесси" и фильмах серии "Наследники".

INSTAGRAM (@thecameronboyce)

Ранее мы писали, что умер актер из сериалов "Зачарованные" и "Сверхъестественное" Билли Драго.

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