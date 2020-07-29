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Звезда "Дома-2" Алена Водонаева призналась, что в 14 лет стала жертвой изнасилования

Сегодня, 16:24

Алена откровенно поделилась подробностями случившегося

Российская телеведущая, блогер и звезда реалити-шоу "Дома-2" Алена Водонаева поделилась страшным воспоминанием из юности. Когда девушке было 14 лет, ее изнасиловал неизвестный мужчина. Об этом 38-летняя Водонаева рассказала в интервью на YouTube-канале "Ежедневный Premier".

"Мне было 14 лет. Стояла на остановке, ждала автобус. Ко мне подошел мужчина. Выглядел приятно. Он был стройный, в костюме. Хорошо говорил, был вежлив. Предложил меня подвезти, и я согласилась, села к нему в машину. Было очень страшно, я молчала всю дорогу. Он остановил машину возле какого-то дома. И я поняла, что лучше повести себя тихо и правильно, и делать все, что он скажет, чтобы вернуться домой живой. Мало ли, вдруг он какой-то больной и хочет меня расчленить? Это были 90-е, город Тюмень, я была свидетелем таких историй…Взял меня за руку, мы поднялись в квартиру. Он меня раздел, занялся со мной оральным сексом, а потом...лишил меня девственности", – откровенничает Водонавева.

Алена Водонаева
Алена Водонаева
Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Сейчас ведущая старается не вспоминать случившееся. Однако Алена призналась, что думала об этой истории весь последний месяц после того, как известный певец Стас Костюшкин недавно признался, что подвергся насилию со стороны неизвестного мужчины в 8 лет.

"Такими историями мы можем помочь многим молодым родителям уделять больше внимания своим детям, не отпускать детей одних, даже если они уже не маленькие. Очень много уродов, которые хотят причинить вред по своим непонятным, больным причинам. Они причиняют вред беззащитным детям, которые не могут за себя постоять", – поделилась Алена.

Токсичные отношения – психическое и физическое насилие – смотрите видео:

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