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Звезда "Друзей" Мэттью Перри продает роскошный особняк в Малибу за 15 миллионов долларов: фото

Сегодня, 09:00

Трудные времена настигли мировую знаменитость

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри, которого не узнали фанаты после карантина, выставил на продажу свой роскошный особняк в Малибу, штате Калифорния. Именно там актер провел некоторое время во время глобального "локдауна". Об этом сообщает Variety.

Мэттью Перри
Мэттью Перри
Фото: Getty Images

Актер продает особняк на пляже за 15 миллионов долларов, а причиной тому стали финансовые проблемы. Мэттью Перри теперь не может содержать свой дом, поскольку он обходится ему в 400 000 долларов в год. Мэттью приобрел эту недвижимость еще в 2011 году за 12 миллионов долларов.

Дом Мэттью Перри
Дом Мэттью Перри
Фото: rodeore.com

Современный особняк площадью около 500 квадратных метров расположен на одной из самых престижных улиц Малибу.

Дом Мэттью Перри выставлен на продажу
Дом Мэттью Перри выставлен на продажу
Фото: rodeore.com

В доме четыре спальни, три ванных комнаты, просторные балконы, профессиональный домашний кинотеатр, спа и невероятный вид на океан. Особняк находится прямо на песчаном пляже.

Домашний кинотеатр в доме Мэттью Перри
Домашний кинотеатр в доме Мэттью Перри
Фото: rodeore.com

Еще год назад Мэттью Перри пришлось продать свою квартиру в Лос-Анджелесе. А карантин, из-за которого съемки продолжения сериала "Друзья" перенесли, оказал свое влияние на финансовое положение знаменитого актера.

Напомним, что ранее коллеги Мэттью Перри, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс устроили бильярдный баттл и сняли это на видео.

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