Звезда фильма "Малышка на миллион" вышла замуж

Невеста выбрала роскошное платье от бренда Elie Saab

Хилари Суонк. Фото: Getty

Голливудская актриса, звезда фильмов "Малышка на миллион" и "P.S. Я люблю тебя", Хилари Суонк, которая ушла из Голливуда ради больного отца, наконец вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Филипп Шнайдер.

По информации Vogue, церемония свадьбы состоялась в национальном парке Калифорнии – Редвуд. Сначала Хилари Суонк и Филипп Шнайдер обменялись клятвами среди 800-летних деревьев, после чего пригласили гостей на праздничный ужин.

"Это было невероятно! Иначе я никак не могу описать это событие. Я безумно счастлива, ведь я вышла замуж за мужчину своей мечты и провела этот важный для нас день в окружении людей, которых мы оба любим", – поделилась Хилари.

Невеста выбрала роскошное платье от бренда Elie Saab. Потрясающее свадебное платье для Хилари Суонк шили 150 часов, а над созданием платья работали семь профессиональных портных. Кроме этого, ливанский дизайнер потратил 25 метров французского кружева, восемь метров шелкового шифона и шесть метров органзы.

Напомним, британская актриса бенгальского происхождения Афшан Азад, известная по роли Падмы Патил в "Гарри Поттере", также вышла замуж.