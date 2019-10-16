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Звезда сериала "Как я встретил вашу маму" перенес операцию: что произошло

Нил Патрик Харрис началось заражение на руке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:04
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Фото: Instagram.com

Голливудский актер и звезда комедийного сериала "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис перенес операцию на руке после отдыха.

Также недавно сложную операцию перенес певец Таркан:

Как рассказал сам актер на странице в Instagram, во время поездки в Хорватию два месяца назад Нил Патрик Харрис плавал в море и напоролся рукой на морского ежа. Рана начала гноиться и не заживала – врачам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Нил Патрик Харрис в больнице
Нил Патрик Харрис в больнице
Фото: Instagram.com

Актер перенес операцию на пальцах
Актер перенес операцию на пальцах
Фото: Instagram.com

"Большинство иголок от ежа я вытащил сам, но две никак не извлекались, началось заражение. Оказалось, они прокололи сухожилие на руке. Благодаря талантам доктора Дэна Полатча и его команды я вновь официально здоров. Единственный недостаток – носить массивную фиксирующую повязку. Но, несмотря на это, я по-прежнему считаю, что морские ежи очень вкусные", – написал актер под опубликованными кадрами с больничной палаты.

Напомним, что 5 апреля Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене сердечного клапана в Нью-Йорке. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

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