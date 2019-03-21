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Звезда фильма "Один дома" рассказал жуткие факты о спальне Майкла Джексона

Маколей Калкин отрицает сексуальную связь с поп-королем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:43
Майкл Джексон и Маколей Калкин
Майкл Джексон и Маколей Калкин
Фото: Getty Images

Скандальный фильм про короля поп-музыки Майкла Джексона "Покидая Неверленд", который показал канал HBO, не обсуждает сейчас только ленивый. Кинолента вызвала бурную реакцию поклонников певца, психологов, даже мировых брендов, которые отказываются работать с наследием артиста.

В основе ленты – интервью программиста Джеймса Сейфчака и хореографа Уэйда Робсона. Оба выросли рядом с Майклом Джексоном, жили на его ранчо "Неверленд", ездили с певцом в туры, снимались в клипах и рекламе. В фильме мужчины уверяют, что наставник злоупотреблял дружбой. Якобы он с семи лет заставлял смотреть порно и склонял к интиму. 

Скриншот

В картине упоминается имя актера Маколея Калкина. Еще в 2005 году в суде Калкин рассказал, что поместье Джексона было оборудовано секретной сигнализацией, которая позволяла скрывать действия сексуального характера над несовершеннолетними. Это подтверждает слова участника документалки "Покидая Неверленд" Джеймса Сейфчака, передает The Sun.

"Там было что-то вроде прохода, где, если кто-то приближался к двери, раздавался звук вроде "динь-дон, динь дон", – говорил Калкин.

В фильме 41-летний Сейфчак также рассказал, что была игровая комната и галерея с кроватью. По его словам, Джексон также уединялся с подростками на чердаке.

Калкин же сообщал суду, что спал в постели Майкла Джексона минимум 10 раз. А вот в 14-летнем возрасте актер перестал посещать поместье, а вернулся только в 17 лет. Актер сказал, что всегда засыпал в комнатах для гостей.

Когда Майкла Джексона публично обвинили в растлении несовершеннолетних в 1993 году, Маколей Калкин отметил, что поп-король позвонил ему и сказал: "Не волнуйся об этом. Мне просто нужно, чтобы ты был моим другом прямо сейчас". В 2005 году суд оправдал артиста. Однако после выхода нашумевшего документального фильма скандал разгорелся с новой силой.

Напомним, бывшая супруга поп-короля музыки Дебби Роу после выхода фильма шокировала мир своими словами. Она заявила, что никогда не занималась сексом с мужем, с которым находилась в браке с 1996 по 1999 год. Более того, их дети – Пэрис Джексон и Майкл Джексон-младший – родились в результате искусственного оплодотворения, а не от естественного контакта.

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Майкл Джексон Маколей Калкин HBO Покидая Неверленд
Источник: Сегодня
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