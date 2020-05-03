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Звезда фильмов Marvel актер Крис Эванс завел профиль в Instagram

Все ради благотворительности

Инна Петрова
Сегодня, 20:51

Звезда фильмов Marvel актер Крис Эванс завел профиль в Instagram. Исполнитель роли Капитана Америка принял эстафету All In Challenge от своего коллеги Криса Пратта, чтобы помочь пострадавшим в период пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон сыграют в ремейке ужастика 1986 года "Маленький магазинчик ужасов".

Актер Крис Эванс
Актер Крис Эванс
Фото: Getty Images

Крис Эванс не очень активно пользуется социальными сетями. До недавнего времени у знаменитости был только лишь профиль в Twitter. Теперь фанаты Эванса дождались его появления и в Instagram. В субботу, 2 мая, Крис опубликовал свой первый пост, который посвящен участию в благотворительном челлендже.

INSTAGRAM

Актер сообщил, что сейчас знаменитости собирают деньги для нуждающихся и пострадавших от пандемии коронавируса. Эванс передал эстафету касту "Мстителей", а именно: Роберту Дауни-младшему, Скарлетт Йоханссон, Крису Хемсворту, Марку Руффало, Джереми Реннеру, Себастьяну Стэну и Энтони Маки.

Согласно условиям акции All In Challenge, участники жертвуют от 10 долларов на специальном сайте, после чего все средства будут перечислены организациям, которые помогают нуждающимся по всему миру.

Вызов Крису Пратту бросил Джастин Бибер. "Звездный лорд" предложил своим фанатам скинуться, а взамен попасть в новый фильм про парк Юрского периода. Пратт продолжил цепочку и бросил вызов Эвансу, которому в итоге пришлось создать себе аккаунт в Instagram. На страницу Криса Эванса подписались более 2 миллионов пользователей.

Смотрите в сюжете, как Том Хэнкс и Рита Уилсон побороли коронавирус:

Мы также писали, почему Крису Хемсворту и Крису Эвансу запретили давать совместные интервью.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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благотворительность актер Instagram Marvel коронавирус Крис Эванс
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