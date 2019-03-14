Звезда "Гарри Поттера" прикован к инвалидной коляске: фото

Актер Робби Колтрейн страдает хроническим заболеванием

Актер Робби Колтрейн Фото: Getty Images

Шотландский актер Робби Колтрейн, который известен благодаря роли Рубеуса Хагрида в фильме "Гарри Поттер", оказался прикован к инвалидной коляске и не может ходить.

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69-летняя знаменитость страдает остеоартритом – хроническим заболеванием, при котором наблюдается повреждение хрящей и окружающих их тканей. С 2016 года Робби мог передвигаться только с помощью трости. А сейчас состояние здоровья усугубилось.

Робби Колтрейн в роли Рубеуса Хагрида Фото: Warner Bros. Pictures

В настоящее время актер готовится к операции на колене, которую будут проводить в США. Робби надеется, что после восстановления сустава ему станет лучше.

Робби Колтрейн прикован к инвалидному креслу Фото: facebook.com/Unofficial-Robbie-Coltrane

Как пишет издание The Sun, Колтрейн годами испытывает постоянную боль. Три года назад он даже сбросил вес по совету, но это не облегчило его страданий.

Напомним, ранее Дэниел Рэдклифф рассказал большую тайну о фильме "Гарри Поттер и философский камень".

Кроме этого, Том Фелтон и Дэниел Рэдклифф показали совместное фото. Многие из звезд, принявших участие в съемках, стали настоящими друзьями и до сих пор тесно общаются.

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