Гитарист группы Queen был на грани смерти: как сейчас чувствует себя Брайан Мэй
72-летний музыкант пережил инфаркт
В начале мая гитарист группы Queen Брайан Мэй был госпитализирован. Знаменитость не был болен коронавирусом, но врачи тогда заявили, что музыкант некоторое время не сможет свободно передвигаться.
Осложнения со здоровьем у Брайана возникли, когда получил травму, работая в саду. По информации The Daily Mail, 72-летний гитарист группы Queen был на грани смерти. После полученной травмы в саду его доставили в больницу, поскольку у него обнаружили защемление седалищного нерва.
Там Брайан Мэй передвигался на костылях и во время периода восстановления дома у него случился сердечный приступ. По словам музыканта, он почувствовал тяжесть в груди, потливость и онемение конечностей, поэтому не сразу понял, что перенес сердечный приступ.
Катрин Денев была госпитализировали. Все детали смотрите в сюжете:
В больнице врачи предложили ему сделать операцию на открытом сердце, но Брайан выбрал стентирование. Сам музыкант не ожидал, что у него возникнут такие проблемы с здоровьем. Но три дня назад музыкант уже совершил свою первою прогулку и поделился впечатлениями.
"Первая прогулки с того момента, когда это все произошло. Все, что не убивает нас, делает сильнее", – написал музыкант под опубликованным кадром у себя на странице в Instagram.
Напомним, что ранее группа Queen показала архивное видео с Фредди Меркьюри.
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