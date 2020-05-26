Гитарист группы Queen был на грани смерти: как сейчас чувствует себя Брайан Мэй

72-летний музыкант пережил инфаркт

В начале мая гитарист группы Queen Брайан Мэй был госпитализирован. Знаменитость не был болен коронавирусом, но врачи тогда заявили, что музыкант некоторое время не сможет свободно передвигаться.

Осложнения со здоровьем у Брайана возникли, когда получил травму, работая в саду. По информации The Daily Mail, 72-летний гитарист группы Queen был на грани смерти. После полученной травмы в саду его доставили в больницу, поскольку у него обнаружили защемление седалищного нерва.

Там Брайан Мэй передвигался на костылях и во время периода восстановления дома у него случился сердечный приступ. По словам музыканта, он почувствовал тяжесть в груди, потливость и онемение конечностей, поэтому не сразу понял, что перенес сердечный приступ.

Катрин Денев была госпитализировали. Все детали смотрите в сюжете:

В больнице врачи предложили ему сделать операцию на открытом сердце, но Брайан выбрал стентирование. Сам музыкант не ожидал, что у него возникнут такие проблемы с здоровьем. Но три дня назад музыкант уже совершил свою первою прогулку и поделился впечатлениями.

"Первая прогулки с того момента, когда это все произошло. Все, что не убивает нас, делает сильнее", – написал музыкант под опубликованным кадром у себя на странице в Instagram.

Гитарист группы Queen Брайан Мэй Фото: instagram.com/brianmayforreal

Напомним, что ранее группа Queen показала архивное видео с Фредди Меркьюри.

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