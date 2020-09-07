Звезда "Ходячих мертвецов" и "Стражей Галактики" Майкл Рукер переболел коронавирусом

Актер признался, что перенес COVID-19 очень тяжело

65-летний актер Майкл Рукер вылечился от коронавируса. Звезда сериала "Ходячие мертвецы" и фильмов Marvel Studios признался, что перенес COVID-19 очень тяжело. К счастью, повторный тест показал отрицательный результат.

О том, как проходила болезнь, Майкл Рукер рассказал своим поклонникам на странице в Instagram, добавив фото документа, подтверждающего, что он выздоровел. По словам актера, последние несколько недель дались ему нелегко.

"Я боролся с COVID-19, и, должен сказать, это была настоящая схватка… Она происходила внутри меня, на клеточном уровне", – написал Рукер.

Фото: instagram.com/michael_rooker

Артист намеренно не принимал дополнительные препараты и витамины, чтобы не снижать работоспособность своих почек и печени.

Майкл Рукер отметил, что одними из самых сложных испытаний на изоляции для него были невозможность видеться с близкими и отказ от пива.

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