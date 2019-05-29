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Кит Харингтон лечит стресс и алкоголизм: детали госпитализации

Актер не справился с депрессией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Фото: Getty Images

Знаменитый британский актер Кит Харингтон после завершения финальной части культового сериала "Игра престолов" не справился с эмоциональным выгоранием и вынужден был поехать на лечение в реабилитационный центр Коннектикута. Там "Джон Сноу" будет бороться с алкогольной зависимостью и депрессией. 

Смотрите видео о подробностях жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

Как информирует издание Page Six, такой эмоциональный удар знаменитый актер получил после завершения проекта HBO, ведь он там провел около 10 лет и теперь тяжело принять, что важный этап в его жизни завершился. Сейчас Кита Харингтон поддерживает его супруга Роуз Лесли, которая также ранее принимала участие в съемках сериала.

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"Он осознал, что это – конец, но он трудился над шоу так много лет подряд. И что делать дальше? Теперь он находится в клинике, в основном, чтобы справиться со стрессом и истощением, а также алкогольной зависимостью. Все его близкие действительно считали, что ему следует отдохнуть. Сейчас ему просто нужны тишина и покой", – рассказал собеседник издания.

В центре здоровья Кит Харингтон практикует осознанную медитацию и проходит когнитивно-поведенческую терапию уже около месяца.

"Кит решил использовать перерыв в работе, чтобы провести время в ретрите (духовная и психологическая работа над собой) и разобраться с некоторыми личными проблемами", – отметил представитель Харингтона.

Отметим, что телеканал HBO после финального эпизода популярного американского сериала "Игры престолов" покажет еще один фильм. Трейлер этой документальной киноленты под названием "Игра престолов: Последний дозор" опубликован на YouTube-канале Game of Thrones. Также "Сегодня" писали, что 6-я серия 8-го сезона сериала "Игра престолов" вышла в воскресенье, 19 мая.

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