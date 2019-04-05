Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда "Игры престолов" рассказала о знакомстве со своим женихом

Актриса, как и многие сейчас, познакомилась с возлюбленным в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:02
Софи Тернер и Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас
Фото: AFP

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая недавно рассказала о своих отношениях с девушками, дала интервью Harper’s Bazaar и рассказала о том, как познакомилась со своим теперешним женихом Джо Джонасом. Оказалось, что их знакомство произошло в сети -  через Instagram.

Софи Тернер
Софи Тернер
Фото: instagram.com/sophiet

"У нас было очень много общих друзей... Мы даже были подписчиками друг у друга в Instagram, и как-то внезапно Джо мне написал в личные сообщения!" – рассказала Софи.

23-летняя звезда считает своего жениха милахой. "Он самый смешной. И не скажешь, что ему скоро исполнится 30. Он самый веселый, энергичный, позитивный человек, которого я когда-либо видела. Я пессимист, поэтому мы друг друга дополняем", – добавила Тернер.

Напомним, Софи Тернер намекнула о том, как свадьба будет у нее с Джонасом. Кстати, Софи вместе с Джо посетили премьеру восьмого сезона сериала "Игра престолов".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Игры престолов" случайно проболталась о смерти своей героини "Великая война была здесь": появился впечатляющий тизер восьмого сезона "Игры престолов" Новые актеры, сюжетные линии, дата съемок: что известно о приквеле "Игры престолов"
игра престолов Софи Тернер Джо Джонас
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»
Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

Популярные статьи

Сегодня, 10:42Психология

Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 07:21Fun

Благовещение: когда отмечают праздник в 2019 году

Вчера, 19:34Шоу-бизнес

ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

Вчера, 15:20Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 14:07Fun

Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Вчера, 08:33Техно

Android 9.0 Pie оказалась худшей мобильной ОС

Вчера, 08:23Fun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

3 апреляFun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

3 апреляТехно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

2 апреляШоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

2 апреляАфиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

2 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

2 апреляШоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

Новости партнеров

Кирилл Сафонов попался на измене
Кирилл Сафонов попался на измене
Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Трагедии в жизни Юлии Началовой
Трагедии в жизни Юлии Началовой
Младшая дочь Игоря Крутого стала выглядеть старше своих лет
Младшая дочь Игоря Крутого стала выглядеть старше своих лет
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой