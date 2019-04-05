Звезда "Игры престолов" рассказала о знакомстве со своим женихом

Актриса, как и многие сейчас, познакомилась с возлюбленным в соцсети

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: AFP

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая недавно рассказала о своих отношениях с девушками, дала интервью Harper’s Bazaar и рассказала о том, как познакомилась со своим теперешним женихом Джо Джонасом. Оказалось, что их знакомство произошло в сети - через Instagram.

Софи Тернер Фото: instagram.com/sophiet

"У нас было очень много общих друзей... Мы даже были подписчиками друг у друга в Instagram, и как-то внезапно Джо мне написал в личные сообщения!" – рассказала Софи.

23-летняя звезда считает своего жениха милахой. "Он самый смешной. И не скажешь, что ему скоро исполнится 30. Он самый веселый, энергичный, позитивный человек, которого я когда-либо видела. Я пессимист, поэтому мы друг друга дополняем", – добавила Тернер.

Напомним, Софи Тернер намекнула о том, как свадьба будет у нее с Джонасом. Кстати, Софи вместе с Джо посетили премьеру восьмого сезона сериала "Игра престолов".

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