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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер вышла замуж за Джо Джонаса

Церемония прошла в Лас-Вегасе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:44
Софи Тернер и Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас
Фото: Getty Images

23-летняя звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер и американский певец Джо Джонас, через несколько часов после посещения церемонии вручения премии Billboard Music в Лас-Вегасе, где выступали Джо и его братья, отправилась в местную часовню, чтобы обвенчаться! Копию свидетельства о браке заполучило издание ЕТ, а фото и видео с церемонии бракосочетания уже появились в сети.

Американский диджей Diplo первым рассказал эту новость: он поделился видео, на котором Софи запечатлена в белых брюках, топе и фате, с букетом в руках. На видео также можно увидеть Джо Джонаса и его двоих братьев на входе в часовню.

На видео также присутствовали другие музыканты и друзья пары. Новоиспеченные супруги обручились еще осенью 2017 года. Они начали встречаться в декабре 2016.

скриншот Pinterest

Ранее Софи Тернер ужаснула общественность признанием о том, что она хотела покончить жизнь самоубийством.

Напомним, ранее Софи Тернер заявила, что состояла в отношениях с девушками

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Источник: Сегодня
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