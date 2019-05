Звезда "Игры престолов" Софи Тернер вышла замуж за Джо Джонаса

Церемония прошла в Лас-Вегасе

23-летняя звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер и американский певец Джо Джонас, через несколько часов после посещения церемонии вручения премии Billboard Music в Лас-Вегасе, где выступали Джо и его братья, отправилась в местную часовню, чтобы обвенчаться! Копию свидетельства о браке заполучило издание ЕТ, а фото и видео с церемонии бракосочетания уже появились в сети.

Американский диджей Diplo первым рассказал эту новость: он поделился видео, на котором Софи запечатлена в белых брюках, топе и фате, с букетом в руках. На видео также можно увидеть Джо Джонаса и его двоих братьев на входе в часовню.

Looks like Sophie Turner and Joe Jonas are getting married!! pic.twitter.com/zSW17g5cHC