Звезда "Крестного отца" рассказал о первом сексе с легендарной Мэрилин Монро

Джанни Руссо признался, что у него был роман со звездой

Актер Джанни Руссо, известный по роли в фильме "Крестный отец", заявил о том, что у него в 15 лет первой женщиной стала Мэрилин Монро, о лучших ролях которой мы писали ранее. С ней он потерял свою девственность, пишет The New York Post.

Руссо рассказал об этом в собственной биографии, которая получила название "Голливудский крестный отец: Моя жизнь в мафии и кино".

Актер признался, что познакомился с актрисой у нее в отельном номере. Женщина предстала перед ним в одном белом полотенце с бокалом шампанского в руке. По его словам, при встрече с Руссо, она сразу же сбросила полотенце. От неожиданности он якобы закрыл глаза. "Мое сердце готово было вырваться из груди. Я закрыл глаза, как идиот, а ее это рассмешило", – отметил он.

Мэрилин Монро Фото: Getty Images

Руссо добавил, что они с Мэрилин Монро провели в постели все выходные. А в понедельник он возвратился на роботу. Впоследствии их роман якобы продолжился. В этой же книге актер предположил, что в убийстве актрисы виновен брат президента США Джона Кеннеди, который "не желал, чтобы общественность узнала о романе главы государства и актрисы".

Напомним, стриминговый сервис Netflix запускает в производство байопик "Блондинка" (Blonde), по мотивам одноименного романа американской писательницы Джойс Кэрол Оутс. Проект посвящен жизни голливудской актрисы и секс-символа 50-х – Мэрилин Монро

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