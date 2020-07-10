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Звезда "Мстителей" и "Дэдпула" Джош Бролин станет отцом в четвертый раз

Сегодня, 10:02

52-летний актер и его супруга сообщили о предстоящем пополнении в звездной семье

52-летний актер Джош Бролин, сыгравший главную роль в фильме "Мстители: Финал", и его 32-летняя жена Кэтрин ждут пополнения в семье. Об этом супруга знаменитости сообщила на своей странице в Instagram. Отметим, что для пары это будет второй малыш, в то время, как для самого Джоша – четвертый.

В Сети Кэтрн Бойд опубликовала фотографию, на которой держит на руках свою двухлетнюю дочь Уэстлин, и написала: "Семья Бролинов растет! Наша декабрьская малышка уже в пути".

INSTAGRAM

Примечательно, что актер в ответ на пост жены пошутил в комментариях: "Вау. Потрясающе! Поздравля… Погодите-ка… Что?!".

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У Джоша Бролина есть двое детей от прошлого брака с актрисой Элис Эдер – Тревор и Элен. Вместе супруги были с 2004 по 2013 год.

С Кэтрин Бойд актер обручился в апреле 2015 года. Они поженились через год, 24 сентября. 4 ноября 2018 года Бролин объявил о том, что у них родилась дочь, которую назвали Уэстлин Рейн Бролин.

Ранее сообщалось, что звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс впервые станет мамой.

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