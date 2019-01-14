Звезда "Мстителей" рассталась с женихом

Бри Ларсон обручилась с Алексом Гринвальдом в 2016 году

Бри Ларсон и Алекс Гринвальд. Фото: Getty

Известная американская актриса Бри Ларсон, которая сыграла главную роль в фильме "Капитан Марвел", рассталась со своим женихом актером и музыкантом Алексом Гринвальдом. Об этом сообщил People источник, близкий к паре.

Источник сообщил, что Бри и Алекс больше не вместе, однако по-прежнему близки. Стоит отметить, что 29-летняя Бри обручилась с 39-летним Алексом в мае 2016 года после нескольких лет романа. Последний раз Бри с возлюбленным видели в апреле 2018-го – вместе они появились на премьере фильма "Мстители: Война бесконечности".

Бри Ларсон Фото: instagram.com/brielarson

Напомним, 39-летний Крис Прэтт сделал предложение 29-летней дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Радостным событием звезда "Стражей галактики" поделился в своем Instagram. Крис опубликовал фото с Кэтрин, на безымянном пальце которой виднеется помолвочное кольцо с крупным бриллиантом.

Ранее стало известно, что студия Disney предложила Бри Ларсон исполнить главную роль в спин-оффе "Белоснежки", который примечателен тем, что вместо принца спасать спящую Белоснежку отправится сестра.