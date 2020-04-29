Звезда не по профессии: на кого учились украинские артисты

Педагоги, физики и спортсмены – кем хотели стать артисты

Из-за пандемии коронавируса миллионы людей по всему миру задумались о смене профессии, ведь неизвестность будущего пугает. А что, если некоторые профессии и вовсе исчезнут из категории востребованных. Остаться без работы могут не только обычные рабочие, но и знаменитости. Ведь после длительной самоизоляции и потери доходов поклонникам не за что будет купить билет.

Но звезды украинского шоу-бизнеса уж точно не пропадут, ведь в их "запасном кармане" имеется диплом с профессией, которая ничего общего с шоу-бизнесом не имеет. Сегодня.Lifestyle поинтересовались, на кого учились украинские звезды и кем мечтали стать.

Владимир Остапчук – педагог, преподаватель английского языка

Шоумен Владимир Остапчук Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который 6 марта официально развелся с Еленой Войченко, родился в городе Умань. Там же будущий артист получил высшее филологическое образование, а именно – в Уманском государственном педагогическом университете имени Павла Тычины. Перед тем, как понять, чем бы он действительно хотел заниматься по жизни, Владимир какое-то время работал преподавателем английского языка.

В прямом эфире в Instagram Segodnya_Life Остапчук признался, что работа на телевидении требует продолжения, поэтому артист всерьез занялся стендапами. От творческих профессий шоумен отходить не собирается, ведь не видит себя в кардинально других сферах.

Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Я очень хочу заняться стендапом. Сейчас работаю с авторами и мы готовим мой большой сольный концерт в конце сентября. Если все будет хорошо, мы его обязательно проведем. Я очень хочу встречаться с людьми для того, чтобы тестировать этот материал. Мне 35 и мне есть, что рассказать людям. Вот в чем прикол. Сейчас вне зависимости от карантина будут очень актуальными онлайн-выступления, YouTube-каналы, стриминги и остальное. Сюда точно нужно идти и здесь пригодятся мои уже наработки и мой профессионализм. Мне кажется, что люди сейчас скучают по нормальному интертейменту и это все будет в цене. В 25 лет я понял, чем хочу заниматься и это достаточно поздно. Но в таких смежных профессиях я себя вижу. Чем-то кардинально другим я точно заниматься не буду. Печь хлеб, например", – признался Остапчук.

Артем Пивоваров – помощник анестезиолога

Украинский певец Артем Пивоваров Фото: Иван Марчук

Артем Пивоваров – один из самобытных украинских певцов и саундпродюсеров – работает в новом музыкальном стиле нью-вейв. Артист родом из Волчанска Харьковской области. Миллионные просмотры на YouTube, сотрудничество со знаменитыми артистами и всенародная любовь, а музыкального образования нет.

В 12 лет будущий артист поступил в музыкальную школу на класс гитары, но спустя три месяца бросил учебу. Как рассказал Артем в интервью Сегодня.Lifestyle, причиной тому послужило несходство во взглядах с образовательной системой и преподавателями. После окончания 9 классов средней школы Артем поступил в Волчанский медицинский колледж и продолжил учиться в Национальной академии городского хозяйства в Харькове, где защитил диплом бакалавра по экологии.

Пивоваров параллельно занимался музыкой и на протяжении трех лет работал на должности помощника анестезиолога. Но однажды попав в музыкальный коллектив, решил бросить медицину.

"Я часто говорю с музыкой, и это тот случай, когда она меня сама пригласила. Я тогда пел в группе Dance party. Dance! Dance! в Харькове и параллельно работал. Мы поехали с ребятами в тур на 30 дней. Это были незабываемые эмоции. Когда вернулся из тура, понял, что хочу заниматься музыкой. И неважно, буду ли я с этого зарабатывать. Я понимаю, что всегда могу вернуться в медицину, если с музыкой не получится. Во время работы анестезиологом я выпал из жизни на два года. Но тогда у меня была зона комфорта – я жил у друзей в Харькове и мне не нужно было платить за квартиру. Эта рутина меня поглотила", – рассказал Артем Пивоваров.

Потап – учитель физкультуры

Рэпер и продюсер Потап Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) и вовсе может похвастаться не одним дипломов. Кроме магистра экономических наук, Потап также получил педагогическое образование и даже работал учителем физкультуры. Ко всему, Потап отучился в Национальном университете физвоспитания и спорта Украины и является дипломированным тренером по водному поло, плаванию. Недавно артист вспоминал забавную историю из его далекого будущего. Когда Потапу было 19 лет, он преподавал физкультуру в школе, где училась экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос.

Как проходит жизнь Потапа во время карантина – узнайте в сюжете:

Рэпер признался, что она была самой красивой девочкой в классе. А ее одноклассники даже угрожали Потапу убить его, если он не перестанет на нее смотреть.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos

Но судьба распорядилась иначе – Потап стал настоящей звездой украинского шоу-бизнеса, а также раскрыл в себе талант написания песен и музыки.

Гайтана – экономист

Певица Гайтана Фото: instagram.com/gaitanamusic

Известная певица Гайтана до пяти лет жила за рубежом, в республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец – Клавер Ессами. В 1985 году вместе с матерью Татьяной Петровной Гайтана вернулась на Украину, где освоила русский и украинский языки. Также будущая певица отучилась в музыкальной школе по классу саксофона.

Но мать будущей звезды всегда мечтала, чтобы ее дочь получила экономическое образование. Гайтана не раз признавалась, что особой тяги у нее не было к экономике, больше по душе музыка. Но чтобы не расстраивать маму, воплотила ее мечту в реальность.

Но это еще не все заслуги артистки, с детства она занималась настольным теннисом, добившись звания кандидата в мастера спорта.

Юлия Санина – фольклорист, журналист

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина Фото: instagram.com/the_hardkiss

Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина (Юлия Голован) выросла в музыкальной семье и с трех лет уже выходила на сцену как солистка ансамбля, которым руководил ее отец. Позже Юлия стала учиться в музыкальной школе по классу джазового и эстрадного искусства, а параллельно выступала вместе с различными коллективами, в том числе с молодежным джаз-бэндом Sister Siren.

Когда пришло время поступать в университет, будущая звезда выбрала совсем не музыкальный профиль и поступила на филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который окончила в 2013 году со степенью магистра в области фольклористики. Затем Юлия увлеклась журналистикой и даже успела взять несколько интервью. Одно из которых для нее стало судьбоносным – она познакомилась со своим будущим мужем, на то время продюсером Валерием Бебко. Вместо они и создали успешный музыкальный проект – группу The Hardkiss.

Assol – юрист, менеджер

Певица Assol Фото: instagram.com/eurovision.ua

Украинская певица Assol начала свою карьеру еще в 5 лет. Ее отец – бывший народный депутат Игорь Гуменюк – помогал дочери финансово. Еще до того, как определиться с высшим образованием, маленькая девочка достигла в музыке высоких вершин. На ее трогательную песню "Алые паруса" сняли видеоклип, а в 2000 году у Assol вышел одноименный студийный альбом. Тогда же Катя получила два диплома российского комитета регистрации рекордов планеты как самый юный исполнитель, выпустивший компакт-диск и давший сольный концерт.

С 2008 года Катя сделала творческий перерыв и отправилась на обучение в Англию. Спустя год девушка вернулась в Украину и снова начала заниматься музыкой. Четыре года назад Assol получила диплом юриста с отличием и через год поступила в магистратуру по специальности "гостиничный и туристический менеджмент". Во время прямого эфира в Instagram Segodnya_Life Assol призналась, что если бы не музыка, она бы с удовольствием занималась бизнес-консультациями и менеджментом. Ей эта тема очень интересна!

Тарас Тополя – юрист

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя Фото: instagram.com/tarastopolia

Украинский музыкант и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который недавно сообщил радостную новость о третьей беременности жены Alyosha, с детства увлекался музыкой. Будущая звезда с ранних лет учился игре на скрипке, а также занимался в мужском хоре имени Ревуцкого. Интересно, что Тарас еще в старших классах школы основал свой музыкальный коллектив, который со временем трансформировался в популярную группу "Антитіла".

"Антитела" Фото: пресс-служба

Но поступать в музыкальное училище Тополя не спешил, а выбрал, как ему тогда казалось, более серьезное направление. Тарас Тополя получил высшее юридическое образование в Академии Министерства Внутренних Дел, которую закончил в 2007 году.

Напомним, что недавно еще одна украинская певица Наталья Могилевская призналась о решении получить новое образование в сфере педагогики. Могилевская отметила, что это станет ее вкладом в историю развития страны.

"Я учусь учить детей. Педагогика, психология детей всех возрастов, даже нейроуправление в моих планах. Часть своих сил и энергии в будущем я планирую посвятить детям. Это всегда было моим призванием. Наконец я решила поднять свои знания на профессиональный уровень, с полным усердием, присущим мне когда я отдаюсь новому делу", – рассказала певица поклонникам на своей странице в Instagram.

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