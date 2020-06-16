Звезда "Однажды под Полтавой" и "Свингеры" беременна во второй раз

Актриса показала фото в Instagram, на котором позирует беременной

Украинская актриса Анна Саливанчук, наиболее известная зрителям по ролям в комедийном сериале "Однажды под Полтавой" и фильме "Свингеры", беременна во второй раз. 34-летняя артистка долго скрывала эту новость, и внезапно сообщила о грядущем пополнении в семье сегодня, 16 июня.

В украинском шоу-бизнесе продолжается бэби-бум. Ранее Сегодня.Lifestyle писали, кто из звезд готовится стать родителями в этом году.

Так, в своем Instagram Анна опубликовала фотографию, на которой демонстрирует уже значительно увеличившийся живот. На актрисе изумрудный брючный костюм и украшения. Пиджак Саливанчук надела на голое тело.

Актриса Анна Саливанчук Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Ну, все – раскрываю карты, молчать больше не буду!", – подписала пост артистка.

Отметим, что Анна Саливанчук замужем, у нее есть пятилетний сын Глеб. В интервью Viva артистка призналась, что вторую беременность они с супругом планировали и очень ждали.

"Вторая беременность запланированная, я очень хотела второго ребенка. Случилось интересное совпадение – я забеременела вторым ребенком спустя 5 лет. Получилась разница в возрасте, как у меня с моим братом. Совпали даже месяцы: брат родился в ноябре, а я в августе. Мой сын Глеб тоже родился в ноябре, а второго ребенка я жду в августе", – говорит Анна.

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