Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

Фигурист и тренер подтвердил роман с актрисой

Звезды сериала "Папиных дочек" стали самыми обсуждаемыми персонами в последнее время. Недавно сеть шокировала новость о том, что актер Михаил Казаков сломал обе ноги, упав с 12-метровой высоты. Теперь еще одна актриса знаменитого сериала привлекла внимание прессы. Так, росСМИ сообщили, что 25-летняя Елизавета Арзамасова закрутила роман со знаменитым 46-летним российским фигуристом и хореографом Ильей Авербухом.

Илья уже подтвердил отношения с Елизаветой изданию 5-tv.ru.

"Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда", — прокомментировал Авербух.

Елизавета Арзамасова Фото: Instagram

Отметим, что о личной жизни Арзамасовой долгое время было ничего не известно. Девушка скрывала свои отношения и не комментировала их в прессе. Ей приписывали роман с коллегой по сериалу "Папины дочки" Филиппом Бледным. Также в СМИ и соцсетях появлялись догадки о ее романе с Родионом Газмановым, сыном певца Олега Газманова. Это объяснялось тем, что молодые люди много времени проводили вместе, участвуя в благотворительных концертах.

Илья Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. Пара была в браке с 1995 по 2007 год. В 2004 году у них родился сын Мартин, который после развода родителей остался жить с отцом.

Напомним, недавно стало известно о новом романе бывшего мужа Ани Лорак.

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