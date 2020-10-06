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Звезда российского "Холостяка" насмерть сбила человека: видео

Сегодня, 15:44

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте

25-летняя звезда российской версии шоу "Холостяк" и Instagram-блогер Виктория Короткова насмерть сбила человека, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Авария произошла ночью, на Кутузовском проспекте в Москве. 39-летний Александр Новиков, перебегая дорогу в неположенном месте, был сбит Викторией Коротковой, которая управляла Mercedes Gelandewagen. Как сообщается, девушка не нарушила правила дорожного движения, а мужчину во время движения по трассе она не заметила.

Виктория Короткова
Виктория Короткова
Фото: instagram.com/korotkova_viktoriya

От удара Александр отлетел на встречную полосу, где на него наехал "Ягуар". Новиков погиб на месте. Короткова получила сотрясение мозга и ушибы голеней.

"Погибший в ДТП на Кутузовском Александр Новиков любил крепко выпить. Об этом нам рассказали его соседи. Жил погибший с матерью, несмотря на то что у него были жена и ребенок", – говорится в сообщении Life Shot.

Также сообщается, что автомобиль, на котором девушка попала в ДТП, принадлежит Рагиму Шамшилову — крупному бизнесмену, гендиректору сети аптек "Авиценна Фарма". За последние три месяца на этом автомобиле числятся 59 штрафов за нарушение ПДД, почти все – за превышение скорости.

ДТП с Викторией Коротковой
Видео: https://t.me/Lshot

Напомним, российский актер Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима, устроив смертельное ДТП в Москве.

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