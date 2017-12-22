Звезда сериала "Беверли-Хиллз" рассказал, как врезал Харви Вайнштейну

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" стал новым героем сети. В Twitter Джейсон Пристли в переписке с Тарой Стронг рассказал о потасовке с Харви Вайнштейном. Актриса с Мирой Сорвино обсуждали секс-скандал с участием влиятельного продюсера. К слову, Мира ранее обвинила Харви в домогательствах. Неожиданно Пристли поведал им о давнем инциденте с Вайнштейном.

В 1995 году после "Золотого глобуса" на вечеринке компании Miramax Джейсон сцепился с Харви.

"На вечеринке Харви сказал мне, что я должен уйти. Я собрался уходить, когда он схватил меня за руку и сказал: "Что ты делаешь?". Я ответил ему: "Вы сказали мне уйти, я ухожу. Он заявил: "Я не говорил, что тебе нужно уйти". Страсти накалялись. Затем он схватил меня и заявил: "Почему бы нам не выйти на улицу и не поговорить об этом". Я ответил, что никуда не пойду с ним. Затем я оттолкнул его и врезал с правой. Внезапно охранники растащили нас, а меня выгнали с вечеринки", – рассказал актер.

Напомним, Роуз МакГоун обрушилась с критикой на многих знаменитостей, которые планируют надеть черные наряды на предстоящий "Золотой глобус" в качестве протеста против сексуальных домогательств Харви Вайнштейна в Голливуде.

После разразившегося скандала актриса Джорджина Чампан, жена Харви Вайнштейна, подала на развод.