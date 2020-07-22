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Звезда сериала "Интерны" уехал в Лондон и устроился работать официантом

Сегодня, 09:00

Дмитрий Шаракоис доволен своей новой жизнью

34-летний российский актер Дмитрий Шаракоис, который знаком зрителю по своей роли дотошного "ботаника" в сериале "Интерны", теперь работает официантом в знаменитом лондонском ресторане.

Актер переехал в Лондон в 2019 году и с тех пор там обосновался. Вначале Дмитрию Шаракоису пришлось работать на стройке, а теперь, как стало известно из его личного микроблога в Instagram, он работает официантом в престижном ресторане ZIMA в районе Сохо.

Дмитрий Шаракоис
Дмитрий Шаракоис
Фото: kino-teatr.ru

Дмитрий Шаракоис совершенно не смущен своей работой и должностью, так как это часть новой главы в его жизни. Актер также иногда возвращается на родину, чтобы играть в спектаклях и проходить кинопробы. Звезда "Интернов" намерен построить свое будущее в Европе, а бросать актерскую карьеру не собирается.

В сериале "Интерны" Дмитрий Шаракоис сыграл роль стеснительного, немного скучного и дотошного "ботаника" по имени Борис Левин. Его персонаж появлялся на протяжении трех сезонов сериала, после чего Дмитрий неожиданно покинул проект. Тем не мене Борис Левин стал одним из самых эффектных и ярких персонажей сериала, а зрители до сих пор помнят его неповторимый образ.

Ранее мы сообщали, что в разводе актрисы из сериала "Интерны" Кристины Асмус и Гарика Харламова появились новые детали. После этого сам Гарик Харламов высмеял эти слухи, пошутив о причине расставания.

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Лондон актер интерны
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