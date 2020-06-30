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Звезда сериала "Оранжевый – хит сезона" Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут

Сегодня, 16:01

Актриса публично представила свою девушку

Актриса из популярного сериала на Netflix "Оранжевый – хит сезона" Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут. В "месяц прайда" (месяц гордости представителей ЛГБТ) 35-летняя звезда опубликовала в Instastories романтичную фотографию вместе со своей возлюбленной.

Напомним, что в феврале этого года актриса сериала "Оранжевый – хит сезона" Лаура Препон родила второго ребенка.

Актриса Тейлор Шиллинг
Актриса Тейлор Шиллинг
Фото: Getty Images

Так, Тейлор Шиллинг сделала репост снимка, опубликованного в соцсети ее девушкой, на котром они вместе позируют на природе. "Я очень горжусь, что я рядом с тобой, Тейлор. Счастливого Прайда!", – подписала фотографию вторая половинка актрисы.

Скриншот instagram.com/stories/lumpland/

Как стало известно, Тейлор Шиллинг встречается с художницей по имени Эмили Ритц. По слухам, пару познакомили общие друзья в конце прошлого года.

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Отметим, что в сериале "Оранжевый – хит сезона" Шиллинг сыграла Пайпер Чепмен – бисексуалку, которая попадает в тюрьму после того, как ее бывшая любовница, занимающаяся контрабандой наркотиков, сдала ее властям.

Ранее мы писали, что звезда фильма "Голодные игры" Амандла Стенберг публично призналась в нетрадиционной ориентации.

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