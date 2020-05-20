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Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер празднует 23-ю годовщину свадьбы с Мэттью Бродериком

Супруги сыграли свадьбу в далеком 1997 году

Дарина Алексеева
Сегодня, 12:00

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер отмечает 23-ю годовщину свадьбы со своим любимым супругом, актером Мэттью Бродериком.

В столь особенную для их семьи дату, Сара Джессика Паркер опубликовала черно-белую архивную фотографию из их молодости.

Сара Джессика Паркер открыла интернет-магазин – смотрите в сюжете:

"19 мая 2020 год. 23 года. Мы прошли долгий путь, детка", – написала Сара Джессика Паркер в Instagram.

Церемония бракосочетания Сары и Мэттью прошла в Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Церемонию провела сестра Мэттью, несмотря на то, что сам актер считает себя евреем. Сериал "Секс в большом городе", в котором Сара Джессика Паркер сыграла культового персонажа Кэрри Брэдшоу, вышел на экраны через год после свадьбы актрисы.

INSTAGRAM

До свадьбы с Мэттью Бродериком Сара Джессика Паркер встречалась с актером Робертом Дауни-младшим, а также находилась в романтических отношениях с сыном бывшего президента США Джона Кеннеди.

На днях еще одна голливудская пара отметила 23-ю годовщину свадьбы – Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин.

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