Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда сериала "Школа" выходит замуж

Карина Чернявская ответила согласием на предложение руки и сердца от возлюбленного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Звезда "Школы" выходит замуж
Звезда "Школы" выходит замуж
Фото: instagram.com/karinamovie

Известная украинская актриса Карина Чернявская, сыгравшая роль Аси в популярном сериале "Школа", выходит замуж. Е парень, тоже актер, Роман Магрицкий сделал девушке предложение прямо на театральной сцене во время спектакля.

На своей странице в Instagram актриса показала трогательный момент, а также опубликовала многочисленные поздравления от своих друзей и коллег.

Актриса Карина Чернявская выходит замуж
Актриса Карина Чернявская выходит замуж
Фото: instagram.com/karinamovie

Возлюбленный сделал предложение актрисе во время спектакля
Возлюбленный сделал предложение актрисе во время спектакля
Фото: instagram.com/karinamovie

Кроме того, Карина Чернявская поделилась первыми впечатлениями после предложения руки и сердца.

"Я не могу передать эмоций сегодняшнего дня !) Ром, я люблю тебя ! Мы вдвоём запомним этот день надолго. Спасибо всем за поздравления !) Я ещё до сих пор в шоке , и в большом счастье. Всем любви", – написала Карина.

Карина Чернявская и Роман Магрицкий
Карина Чернявская и Роман Магрицкий
Фото: instagram.com/karinamovie

Ранее мы писали, что певица MamaRika примерила свадебное платье. Появились первые фото MamaRika в подвенечном наряде.

Напомним также, Оля Цибульская призналась, почему скрывает своего мужа.

Смотрите интересное видео о том, какая сейчас свадебная мода:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Невеста перед свадьбой шокировала подругу неожиданным заявлением Экранная сестра Софи Тернер станет подружкой невесты на ее свадьбе Регина Тодоренко рассказала, когда они с Владом Топаловым сыграют свадьбу
школа свадьба Карина Чернявская
Реклама

Новости партнеров

В Украине готовят
В Украине готовят "Кровную месть"
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив

Популярные статьи

Сегодня, 09:36Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Сегодня, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

Вчера, 12:39Техно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

Вчера, 10:16Шоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

Вчера, 09:14Fun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

Вчера, 07:23Психология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

13 апреляШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и все подробности шестого выпуска

13 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам следует быть максимально осторожным, а Овнов ждут приключения

12 апреляFun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

12 апреляШоу-бизнес

Тилль Линдеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой

12 апреляТехно

NVIDIA оживила видеокарты фантастической технологией

12 апреляШоу-бизнес

ТОП-10 завидных невест украинского шоу-бизнеса

12 апреляFun

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

12 апреляFood

Как приготовить вкусные сырники: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

Ходченкову заподозрили с романе с с Александром Петровым
Ходченкову заподозрили с романе с с Александром Петровым
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Как стирать пуховик в стиральной машине
Как стирать пуховик в стиральной машине
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
Любовь Аксенова перестала скрывать своего мужа
Любовь Аксенова перестала скрывать своего мужа
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
Самые богатые женщины российского шоу-бизнеса
Самые богатые женщины российского шоу-бизнеса