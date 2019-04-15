Звезда сериала "Школа" выходит замуж

Карина Чернявская ответила согласием на предложение руки и сердца от возлюбленного

Звезда "Школы" выходит замуж Фото: instagram.com/karinamovie

Известная украинская актриса Карина Чернявская, сыгравшая роль Аси в популярном сериале "Школа", выходит замуж. Е парень, тоже актер, Роман Магрицкий сделал девушке предложение прямо на театральной сцене во время спектакля.

На своей странице в Instagram актриса показала трогательный момент, а также опубликовала многочисленные поздравления от своих друзей и коллег.

Актриса Карина Чернявская выходит замуж Фото: instagram.com/karinamovie

Возлюбленный сделал предложение актрисе во время спектакля Фото: instagram.com/karinamovie

Кроме того, Карина Чернявская поделилась первыми впечатлениями после предложения руки и сердца.

"Я не могу передать эмоций сегодняшнего дня !) Ром, я люблю тебя ! Мы вдвоём запомним этот день надолго. Спасибо всем за поздравления !) Я ещё до сих пор в шоке , и в большом счастье. Всем любви", – написала Карина.

Карина Чернявская и Роман Магрицкий Фото: instagram.com/karinamovie

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