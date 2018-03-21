Звезда сериала "Великолепный век" поделилась архивным фото до пластики

Мерьем Узерли часто делится с поклонниками фото в Instagram

34-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото в юности. На снимке знаменитость запечатлена до пластических операций. Неоднократно СМИ сообщали о том, что актриса делала пластику лица, а именно – изменила форму губ, носа и скул.

Знаменитость часто делится снимками с поклонниками на своей странице в Instagram. Иногда актриса публикует свои архивные фото десятилетней давности и больше. Из таких фото в Instagrame звезды собралась уже целая подборка.











Мерьем Узерли до пластики.

Мерьем Узерли до пластики.

Мерьем Узерли до пластики.

Мерьем Узерли до пластики.

Мерьем Узерли до пластики.

Мерьем Узерли получила особую популярность благодаря роли Роксоланы в телесериале "Великоплепный век". Сериал рассказывает жизни Османской империи во времена правления султана Сулеймана Великолепного, где играет привезённую в Турцию из Крыма Роксолану.

Актриса Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Актриса Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Напомним, Мерьем Узерли рассекретила имя своего возлюбленного.

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