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Звезда сериала "Зачарованные" призналась, что делала аборт

Актриса считает, что все сделала правильно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:08
Роуз МакГоуэн
Роуз МакГоуэн
Фото: Instagram.com

Голливудская актриса Роуз МакГоуэн, которая рассказала, сколько Харви Вайнштейн предлагал ей за молчание, призналась в том, что делала аборт. Об этом актриса написала в Twitter после распространения публикации о том, что каждая четвертая женщина в возрасте до 45 лет сделала аборт.

Актриса отметила, что делала аборт после того, как не сработали противозачаточные таблетки.

"У меня был аборт, и я считаю это правильным. Мне не стыдно, и вам не должно быть. 60 процентов тех, кто решает сделать аборт, уже являются матерями, это о многом говорит. Я пила противозачаточные таблетки, но что-то пошло не так. Я поняла, что не могу привести ребенка в свой мир и одновременно изменить этот мир", – призналась Роуз.

Скриншот из соцсети

Актриса добавила, что не жалеет о своем решении и призвала пользователей в сети к дискуссии с хештегом #HonestAbortion.

Напомним, летом стало известно, о том, что Роуз Макгоуэн – одну из сестер американского сериала "Зачарованные", Пейдж Мэтьюс – обвиняют в хранении наркотиков. Актриса предстанет перед судом. 

Кроме этого, на фоне выхода своей книги и документального сериала Роуз МакГоуэн отправилась в пресс-тур и продолжает делиться подробностями своей жизни. Роуз рассказала, что ее знаменитый "голый" выход на красную дорожку MTV Video Music Awards в 1998 году на самом деле был "молчаливым протестом" против действий Вайнштейна.

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