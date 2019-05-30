Звезда серила "Клон" изменилась до неузнаваемости
Актриса Джованна Антонелли кардинально сменила имидж
Культовый сериал "Клон" сделал всемирно известными многих актеров, среди которых любимица зрителей Джованна Антонелли, которая 17 лет назад исполнила роль главной героини – Жади. Жгучая брюнетка запомнилась поклонникам выразительными чертами лица и длинными пышными волосами. Однако недавно звезда сериала "Клон" решила поэкспериментировать с образом.
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43-летняя Джованна Антонелли сделала короткую стрижку и перекрасила волосы – актриса стала блондинкой. Такие перемены обескуражили поклонников, которые в течение всех 250 серий видели любимую Жади в образе роковой брюнетки.
Мнения поклонников разделились. Одни в комментариях оставляют комплименты в адрес Джованны Антонелли, другие – резко критикуют за перемены: "Прекрасна", "Безупречно красива!", "Ты выглядишь ужасно с этими светлыми волосами!!! Я не критикую, я говорю правду"," Мне больше нравится твоя естественная, чувственная и женственная красота"
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