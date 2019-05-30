Звезда серила "Клон" изменилась до неузнаваемости

Актриса Джованна Антонелли кардинально сменила имидж

Джованна Антонелли Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Культовый сериал "Клон" сделал всемирно известными многих актеров, среди которых любимица зрителей Джованна Антонелли, которая 17 лет назад исполнила роль главной героини – Жади. Жгучая брюнетка запомнилась поклонникам выразительными чертами лица и длинными пышными волосами. Однако недавно звезда сериала "Клон" решила поэкспериментировать с образом.

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43-летняя Джованна Антонелли сделала короткую стрижку и перекрасила волосы – актриса стала блондинкой. Такие перемены обескуражили поклонников, которые в течение всех 250 серий видели любимую Жади в образе роковой брюнетки.

Джованна Антонелли стала блондинкой Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Мнения поклонников разделились. Одни в комментариях оставляют комплименты в адрес Джованны Антонелли, другие – резко критикуют за перемены: "Прекрасна", "Безупречно красива!", "Ты выглядишь ужасно с этими светлыми волосами!!! Я не критикую, я говорю правду"," Мне больше нравится твоя естественная, чувственная и женственная красота"

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