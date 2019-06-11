Звезда "Стар Трека" презентовал фильм о погибшем актере Антоне Ельчине

Антон Ельчин погиб три года назад под колесами собственного автомобиля

Крис Пайн Фото: Getty Images

Известный актер Крис Пайн представил новый трейлер документального фильма "С любовью, Антоша" (Love, Antosha), посвященного памяти коллеги Пайна по "Стар Треку", Антона Ельчина. Как известно, Антон Ельчинпогиб три года назад, в июне 2016 года.

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Оказывается, что родители Антона Ельчина сняли документальный фильм об ушедшем из жизни сыне, чтобы показать, "каким он был на самом деле". Режиссерское кресло занял Гаррет Прайс ("Нэшвилл", "Живой груз").

Сама мама отметила, что возможно, это эгоистично, но они просто не готовы отпустить Антона. Премьера документальной ленты состоялась в рамках кинофестиваля Сандэнс в начале этого года. В кинотеатрах США документальный фильм появится 2 августа 2019, в России же благодаря A-One Films "С любовью, Антоша" можно будет посмотреть с 19 сентября.

Напомним, целый ряд именитых деятелей Голливуда отреагировали в соцсетях на смерть актера Антона Ельчина. Например, актриса Анна Кендрик назвала гибель Ельчина невероятной потерей огромного таланта.

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