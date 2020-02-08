Звезда "Сумерек" Келлан Латс и его жена потеряли ребенка

Бриттани Латс была беременной шесть месяцев

Келлан и Бриттани Латс Фото: Instagram

Американский актер Келлан Латс, исполнивший роль Эмметта Каллена в серии фильмов "Сумерки", сообщил поклонникам трагическую новость. Его супруга Бриттани потеряла ребенка, будучи на 6-м месяце беременности. О том, что пара ждет первенца, стало известно в ноябре минувшего года.

Смотрите, какие необычные роды практикуют в Украине:

Осенью на странице в Instagram Келлан Латс опубликовал совместный снимок со своей женой Бриттани. Тогда пара сообщила, что в их семье скоро появится малыш.

Спустя несколько месяцев в социальной сети Латс рассказали шокирующую новость.

"Девочка, ⁣это была огромная честь и большое удовольствие быть твоей мамой последние шесть месяцев. Я была так счастлива видеть твое маленькое личико на мониторе во время УЗИ и чувствовать твои шевеления внутри. Я не знаю, почему это случилось, но я успокаиваю себя тем, что ты никогда не испытаешь боли, а твое сердце никто никогда не разобьет. Ты сейчас в руках Иисуса, и однажды мы встретимся с тобой по-настоящему – на небесах... Твоя мама любит тебя так сильно", – написала Бриттани в посте.

INSTAGRAM

Ее супруг также запостил фото еще беременной жены и признался, что последние несколько дней были серьезным испытанием для всей его семьи.

"Это были американские горки с большим количеством эмоций. Собирая свое разбитое сердце и выходя на совершенно новый уровень, я выражаю благодарность за это потрясающее путешествие длиной в шесть месяцев. Иногда в жизни мы получаем ответы далеко не на все наши вопросы, но это не мешает нам оставаться справедливыми. Бог все исправит", – написал актер.

Ранее мы писали, что беременная девушка Илона Маска пожаловалась на здоровье.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.