Звезда "Сватов" Федор Добронравов снова выступил в Крыму

Российский актер, которому запретили въезд в Украину, отправился с гастролями в оккупированный Крым

Федор Добронравов Фото: instagram.com/dobronravov.fedor

Российский актер Федор Добронравов, которому с 27 марта вновь разрешили въезжать на территорию Украины, попал в очередной скандал. По информации СМИ, звезда сериала "Сваты" отправился с гастролями в оккупированный Крым. Подробности читайте далее в материале.

Напомним, что Окружной административный суд Киева также отменил приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино на запрет трансляции фильмов и сериалов с участием Федора Добронравова. Однако спустя две недели после снятия запрета Добронравов отправился гастролировать на оккупированный Россией полуостров, сообщает РБК, со ссылкой на издание "Крым. Реалии".

Известно, что 8 апреля исполнитель роли Ивана Будько в "Сватах" сыграл в спектакле "Ловушка для мужа" в Керченском дворце культуры "Корабел". Кроме того, 10 апреля артист принял участие в этом же спектакле в "Музыкальном театре Крыма" в Севастополе.

К слову, сам актер жестко ответил на решение Минкультуры Украины, назвав решение украинского правительства "глупыми". "Я не могу тратить свое время на комментирование глупых постановлений украинского правительства. Мне вполне хватает работы и без этого", – сказал Добронравов журналистам.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Эрик Робертс выразил желание получить российское гражданство.

О том, что случилось с особняком Софии Ротару в оккупированном Крыму, смотрите в нашем видео:

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