Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда "Убойной силы" скончалась в возрасте 45 лет

Сегодня, 12:15

Актриса Марина Макарова была тяжело больна

Российская актриса Марина Макарова, известная по съемкам в сериалах "Убойная сила" и "Тайны следствия" скончалась в возрасте 45 лет от рака желудка, сообщает "СтарХит" со ссылкой на близких актрисы.

Первыми о смерти Макаровой сообщили ее коллеги. В последние несколько лет Марина Макарова жила и работала в Костроме.

"Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить", – написали коллеги по сцене из Костромского камерного драматического театра в одной из соцсетей.

Как стало известно, четвертую стадию рака желудка актрисе диагностировали в июне этого года. Женщина прошла курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере. На лечение актрисы деньги собирали всем городом. Смерть Марины от тяжелого заболевания также подтвердил главный режиссер театра Станислав Голодницкий.

Кадр из "Убойной силы"

Марина Макарова: биография и карьера актрисы

Марина Макарова родилась в городе Кострома 30 сентября 1974 года. Сразу после школы она покинула родной город ради учебы в Санкт-Петербурге, где после окончания академии театрального искусства осталась работать на несколько лет. Актриса сотрудничала с театром "Приют комедианта" и снималась в эпизодических ролях на телевидении. Играла в антрепризах. Затем вернулась в Кострому и стала актрисой Камерного театра Бориса Голодницкого.

Наиболее известной Макарова стала благодаря съемкам в сериале "Убойная сила", где она сыграла одну из главных ролей в нескольких первых сериях.

Звезды, которые пережили тяжелые болезни детей – смотрите видео:

Напомним, названа официальная причина смерти актрисы Наи Риверы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Появились шокирующие подробности самоубийства внука Элвиса Пресли Умер ведущий "Разрушителей легенд" Грант Имахара Умерла жена голливудского актера Джона Траволты
смерть актриса
Реклама

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Популярные статьи

Сегодня, 12:30Food

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Королевская семья не будет поздравлять Меган Маркл с днем рождения – СМИ

Сегодня, 09:23Fun

"Это – Европа": украинские патрульные ради утят остановили движение на трассе, видео

Вчера, 15:25Food

Как приготовить классический коктейль "Лонг-Айленд"

Вчера, 11:43Шоу-бизнес

Свадьба принцессы Беатрис: опубликованы первые фото с тайного венчания в Виндзоре

Вчера, 11:21Events

Поздравления с Днем металлурга: открытки, стихи и пожелания

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

"МастерШеф. Профессионалы-2": кто стал победителем проекта

Вчера, 06:45Психология

Гороскоп на неделю 19-25 июля: все знаки зодиака

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня: Весам и Скорпионам нужно контролировать свои эмоции

Вчера, 05:05Fun

19 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

18 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: известно, кто стала партнершей Олега Винника

18 июляFood

Домашние соусы на зиму: ТОП-5 рецептов заготовок

18 июляАфиша

Военный, гонщик и уголовник: ТОП-5 ролей неугомонного Вина Дизеля

18 июляТехно

Названы ТОП-15 "живучих" авто с большим пробегом

18 июляШоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

17 июляАфиша

Как изменились актеры киноэпопеи "Люди Икс" за 20 лет: тогда и сейчас

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Полякова впервые показала знаменитые ноги без фотошопа
Полякова впервые показала знаменитые ноги без фотошопа
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Як наліпити гору пельменів за 20 хвилин — супершвидкий спосіб
Як наліпити гору пельменів за 20 хвилин — супершвидкий спосіб

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять