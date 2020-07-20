Звезда "Убойной силы" скончалась в возрасте 45 лет

Актриса Марина Макарова была тяжело больна

Российская актриса Марина Макарова, известная по съемкам в сериалах "Убойная сила" и "Тайны следствия" скончалась в возрасте 45 лет от рака желудка, сообщает "СтарХит" со ссылкой на близких актрисы.

Первыми о смерти Макаровой сообщили ее коллеги. В последние несколько лет Марина Макарова жила и работала в Костроме.

"Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить", – написали коллеги по сцене из Костромского камерного драматического театра в одной из соцсетей.

Как стало известно, четвертую стадию рака желудка актрисе диагностировали в июне этого года. Женщина прошла курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере. На лечение актрисы деньги собирали всем городом. Смерть Марины от тяжелого заболевания также подтвердил главный режиссер театра Станислав Голодницкий.

Кадр из "Убойной силы"

Марина Макарова: биография и карьера актрисы

Марина Макарова родилась в городе Кострома 30 сентября 1974 года. Сразу после школы она покинула родной город ради учебы в Санкт-Петербурге, где после окончания академии театрального искусства осталась работать на несколько лет. Актриса сотрудничала с театром "Приют комедианта" и снималась в эпизодических ролях на телевидении. Играла в антрепризах. Затем вернулась в Кострому и стала актрисой Камерного театра Бориса Голодницкого.

Наиболее известной Макарова стала благодаря съемкам в сериале "Убойная сила", где она сыграла одну из главных ролей в нескольких первых сериях.

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