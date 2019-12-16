Звезда "Великолепного века" отрезала волосы: как сейчас выглядит Мерьем Узерли

36-летняя звезда кино кардинально сменила имидж

Мерьем Узерли Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Известная турецкая актриса Мерьем Узерли, к которой пришла популярность благодаря сериалу "Великолепный век", запомнилась всем зрителям роскошными золотистыми кудрями. Но недавно знаменитость решилась на кардинальные изменения – экранная "Роксолана" срезала волосы и предстала перед поклонниками в совершенно новом образе.

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Впервые в новом амплуа Мерьем Узерли появилась на дне рождении немецкой бизнесвумен Каролины Шойфеле. На мероприятии актриса блистала в полупрозрачном платье, которое произвело фурор. Но внимание общества было приковано к новой стрижке турецкой актрисы.

Мерьем Узерли с новой стрижкой Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem Мерьем Узерли с новой стрижкой Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem Мерьем Узерли с новой стрижкой Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem Мерьем Узерли с новой стрижкой Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem Мерьем Узерли с новой стрижкой Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem 1/5

Поклонникам изменения звезды пришлись по душе. Под опубликованными кадрами фанаты оставили ряд положительных комментариев и отметили, что новая стрижка придает актрисе стройности.

Ранее звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли посетила показ кутюрной коллекции Christian Dior сезона весна-лето 2019 в Дубае и восхитила нарядом на красной дорожке.

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