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Звезда "Властелина колец" впервые станет отцом

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед ждут ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Элайджа Вуд впервые станет папой
Элайджа Вуд впервые станет папой
Фото: Instagram

38-летний Элайджа Вуд, который известен по роли детектива в драме "Доверие", впервые станет папой. Американский актер уже два года встречается со своей девушкой Метте-Мари Конгсвед, и похоже, пара намерена строить семью.

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На днях Элайджу и Метте-Мари папарацци засняли на улицах Лос-Анджелеса. Судя по свежим кадрам, знаменитости в скором времени станут родителями. На фото Конгсвед запечатлена в оранжевом платье и белой футболке. Округлившийся живот будущей мамы свидетельствует о том, что Метте-Мари совсем скоро родит малыша.

Элайджа Вуд для прогулки выбрал темные джинсы, яркую рубашку и синий жакет.

Элайджа Вуд впервые станет папой
Элайджа Вуд впервые станет папой

Стоит отметить, что на снимках, опубликованных изданием People, также можно заметить кольцо на безымянном пальце возлюбленной Вуда. Это значит, что селебрити обручились и в ближайшее время сыграют свадьбу.

Напомним, что ранее финалистка шоу Холостяк Даша Квиткова показала, какой сюрприз ей устроил Никита Добрынин.

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