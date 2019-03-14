Звезда "Зачарованных" назвала себя трансгендером

Актриса является активисткой движения #MeToo

Алисса Милано Фото: Getty Images

Звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано, которая является мамой двоих детей, занята не только кинокарьерой и и воспитанием детей, но и борьбой за равенство. Актриса является активисткой движения #MeToo. На днях она написала пост о трансгендеах.

"Мои сестры-трангендеры! Этот день мы отмечаем вместе", – написала Милано. Подписчики не сразу поняли, что этим хотела сказать Милано, и переспросили: "Алисса, ты трансгендер?", на что получили неожиданный ответ.

"Я трансгендер. У меня не белая кожа. Я иммигрант. Я лесбиянка. Я гей. Я инвалид. Я все сразу, как и вы. Не бойтесь того, чего не знаете или не понимаете. Никто не хочет вас обидеть, все мы лишь ждем свой счастливый финал", – написала Алисса.

TWITTER— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) March 9, 2019

Актрисе хейтеры напомнили, что она не имеет ничего общего с иммигрантами, а ее кожа – где-то в пределах пятидесяти оттенков белого: "Алисса, если у тебя есть черный друг, это не делает тебя черной"; "Это тебе не День святого Патрика, когда все в честь праздника прикидываются ирландцами. Ты обесцениваешь опыт тех, кто действительно является геем, трансгендером, инвалидом или представителем других сообществ" – написали пользователи.

Напомним, а коллега Милано по "Зачарованным", актриса Роуз МакГоуэн призналась в том, что делала аборт.

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