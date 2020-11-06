Звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн госпитализирована с травмой

Несчастный случай произошел в Мексике

Известная американская актриса Роуз Макгоуэн, которая призналась, что живет с женщиной, сломала руку. Звезда "Зачарованных" госпитализирована в больницу после падения с лестницы. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Макгоуэн опубликовала в соцсети снимок, на котором запечатлена в больничной палате. У Роуз перебинтована рука, сама она лежит на кровати.

Актриса Роуз Макгоуэн Фото: instagram.com/rosemcgowan

Сейчас актриса находится в Мексике, где и была доставлена в клинику. В своем посте Макгоуэн раскритиковала дорогую американскую медицину, сравнив ее с более доступной мексиканской.

"Ожидания результатов выборов в США, находясь на лестнице = перелом костей. В Мексике это стоило 250 долларов за мое посещение неотложной помощи по сравнению с десятитысячной счету в больнице в Калифорнии за ту же аварию. США – это не земля свободных, это земля перезарядок", – высказалась Роуз.

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Напомним, что не так давно Роуз Макгоуэн обвинила известного голливудского режиссера в домогательствах.

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