Звезде сериала "Друзья" срочно сделали операцию

У Мэтью Перри произошла перфорация желудочно-кишечного тракта

Мэтью Перри. Фото: Getty

Американский актер, известный по роли Чендлера в культовом сериале "Друзья", Мэтью Перри перенес срочную операцию. У него произошла перфорация желудочно-кишечного тракта, передает The Daily Mail.

Как сообщается, 48-летний актер находится в одной из больниц Лос-Анджелеса.

"Он благодарен за заботу, просит и впредь уважать его частную жизнь, пока он выздоравливает", – сказал представитель Перри.

Напомним, известный актер Мэттью Перри не помнит около трех сезонов "Друзей", поскольку злоупотреблял алкоголем. По словам Перри, многое из того, что происходило во время работы над "Друзьями", он не помнит, поскольку в то время находился "вне происходящего".

"Я не могу назвать свой любимый эпизод, поскольку не помню того, что происходило на протяжении трех лет. Это было где-то между третьим и шестым сезонами. Я был немного вне происходящего в то время", – рассказал Мэттью ведущему программы BBC Breakfast, когда тот поинтересовался, какая серия из "Друзей" нравится ему больше всего.

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