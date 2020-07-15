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Звезде сериала "Великолепный век" грозит 13 лет тюрьмы

Сегодня, 16:26

Актер обвиняется в домашнем насилии

Полгода назад звезду сериала "Великолепный век" Аднана Коча приговорили к 17 годам тюрьмы. Теперь лишение свободы грозит его коллеге. Актера Озана Гювена, известного по роли Рустем-паши в сериале "Великолепный век", могут приговорить к 13 годам лишения свободы, передает RusTurkey.com.

Как сообщает издание, в данный момент Стамбульская прокуратура добивается тюремного заключения для известного турецкого актера, который обвиняется в избиении своей девушки Дениз Булусуз. В обвинительном заключении, поданному по делу о домашнем насилии, говорится, что Гювен обвиняется в "оскорблении", "причинении умышленного телесного повреждения" и "лишении свободы".

Озан Гювен
Озан Гювен
Фото: instagram.com/ozan.guven/

В случае признания вины актера он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 13,5 лет.

"Судебно-медицинское заключение Дениз Булусуз было принято во внимание. Дело не ограничивается только телесными повреждениями", – говорится в обвинительном заключении прокурора.

Отметим, что актер отрицает обвинения и уверен в том, что будет оправдан на суде.

Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальных домогательствах – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что скандального продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы.

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актер Великолепный век Озан Гювен
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