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Звездная мама Ким Кардашьян растрогала фанатов роликами с дочкой: Норт Уэст исполнилось 7 лет

Сегодня, 15:34

Дочь американской знаменитости унаследовала ее артистизм

Американская актриса и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая решила съехать от Канье Уэста, трогательно поздравила свою дочь Норт Уэст с ее днем рождения. 15 июня девочке исполнилось семь лет. Звездная мама не сдерживала радостных эмоций и опубликовала серию умилительных фотографий и видео в социальной сети. На них Ким запечатлела забавные моменты со своей дочкой – танцы, пение и детское веселье.

Смотрите в сюжете, как Ким Кардашьян провела видеоэкскурсию по своей кухне:

"Поздравляю с 7-м днём рождения моего первенца Норт! Я не могу поверить, что тебе 7 лет. Поразительно, как время пролетело так быстро! Ты для меня все и даже больше, чем я когда-либо мечтала! Самый стильный творческий исполнитель Близнец! Я люблю тебя до твоей чужеземной планеты и обратно!", – написала Ким Кардашьян.

Коллеги звезды присоединились к поздравлениям Ким и не могли не отметить артистические таланты юного дарования.

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Норт Уэст родилась за год до того, как Ким Кардашьян и Канье Уэст сыграли свадьбу в 2014 году. У Норт Уэст есть двое братьев и сестра Чикаго, которую родила суррогатная мать.

Ранее Ким Кардашьян показала сына Псалма, которому исполнился 1 год – поклонников умилило трогательное видео звездной мамы.

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