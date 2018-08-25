Звездная свадьба: 51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней Тине Кунаки

Венсан Кассель и Тина Кунаки расписались после трех лет свиданий

Свадьба Венсана Касселя и Тины Кунаки. Фото: instagram/publicfr

Французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки, которые не так давно появились на обложке известного журнала Vanity Fair, официально стали мужем и женой. Свадебная церемония прошла в пятницу, 24 августа, в коммуне Бидарт на юго-западе Франции.

Свадьба Венсана Касселя и Тины Кунаки Фото: instagram/publicfr

В числе звездных гостей были замечены режиссер Жиль Леллуш, актрисы Лейла Бехти и Адель Экзаркопулос, а также олимпийский чемпион по плаванию Флоран Маноду.

Свадьба Венсана Касселя и Тины Кунаки Фото: instagram/publicfr

Кассель начал встречаться с юной моделью еще три года назад. За несколько лет до их встречи Венсан расстался с итальянской актрисой Моникой Белуччи. Как сам он утверждал ранее, когда они с Тиной познакомились, он не знал, что она на столько лет младше его.

Свадьба Венсана Касселя и Тины Кунаки Фото: instagram/publicfr

Как сообщалось ранее, британский модельер Стелла Маккартни в интервью изданию ELLE рассказала о причинах, по которым Меган Маркл выбрала для свадьбы с принцем Гарри именно ее платье.