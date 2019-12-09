Звездные итоги 2019 года: самые громкие свадьбы знаменитостей, о которых говорили все

Давайте вспомним торжества звезд Украины и зарубежья

Звезды, которые поженились в 2019-м году Фото: Instagram.com

Уходящий год стал настоящим свадебным бумом среди знаменитостей не только Украины, но и зарубежья. Многие звезды в 2019 году удивили неожиданными союзами, как Потап и Настя Каменских, ошеломляющей стоимостью, как у певицы Алины Гросу и скромными вечеринками.

Давайте вместе с Сегодня.Lifestyle вспомним, чьи свадьбы стали в этом году самыми неожиданными, яркими и обсуждаемыми.

Софи Тернер и Джо Джонас

Софи Тернер вышла замуж за Джо Джонаса Фото: instagram.com/sophiet

1 мая 23-летняя звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер и американский певец Джо Джонас, через несколько часов после посещения церемонии вручения премии Billboard Music в Лас-Вегасе, где выступали Джо и его братья, отправилась в местную часовню, чтобы обвенчаться! Влюбленные предпочли сделать важный шаг тайно, не публикуя никаких фото. Но очевидцам все же удалось запечатлеть этот момент.

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Спустя два месяца супруги отметили вторую свадьбу в Париже, на которой присутствовали родные и самые близкие друзья молодоженов. В частности, Приянка Чопра, Ник Джонас, Мэйси Уильямс и другие звездные друзья Софи.

Несмотря на то, что невеста предпочла скрыть от глаз журналистов свое таинство бракосочетания, фанатам все же удалось сделать пару кадров ее свадебного образа. Софи предпочла традиционное белое платье с фатой, а сам жених надел черный брючный костюм с рубашкой в тон наряду.

Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com 1/10

Торжество происходило в коммуне Саррьян на Лазурном берегу Франции в старинном замке XVIII века. Подружкой невесты стала коллега по "Игре престолов", 22-летняя Мэйси Уильямс.

Племянница Елизаветы ІІ Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон

Габриэлла Виндзор вышла замуж Фото: instagram.com/theroyalfamily

18 мая в королевской семье Великобритании состоялось очередное важное событие – свадьба племянницы королевы Елизаветы ІІ. 37-летняя Габриэлла Виндзор вышла замуж за 44-летнего финансиста Томаса Кингстона. Церемония прошла в Виндзорском замке, где в 2018 году заключили брак принц Гарри и Меган Маркл.

Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона Фото: AFP Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона Фото: AFP Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона Фото: AFP Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона Фото: AFP Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона Фото: AFP Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона Фото: AFP Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона Фото: AFP Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона Фото: AFP 1/8

Габриэлла Виндзор и ее супруг Томас Кингстон Фото: instagram.com/theroyalfamily

Отметим, 37-летняя Габриэлла и 44-летний Томас встречались около трех лет. О намерении обвенчаться они сообщили в прошлом году. Свадебная церемония не была слишком пышной. Молодоженов сопровождали ближайшие родственники, в том числе Елизавета II с мужем, принц Гарри, Джеймс Миддлтон и его девушка Элиз, Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэтьюз, и другие.

Потап и Настя Каменских

Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: instagram.com/kamenskux

23 мая состоится свадьба века, на которую так долго ждали поклонники Насти Каменских и Алексея Потапенко. В день их свадьбы Потап выпустил клип "Константа", в котором Настя стала главной героиней. Цитируя его трек можно понять, что он поддерживал стремление Насти оставить отношения только друг для друга. Потап берег чувства неспроста: в первую очередь он заботился о ней –– важном в его жизни человеке.

"Я пытался уберечь ее от лишних глаз, слов, постов. Я бываю очень откровенным только с сокровенным для меня. Любовь была, есть и будет, – делится Алексей в нежной песне "Константа", которую посвятил возлюбленной, – Я люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут красивые милые дети, люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь – это константа, она неизменна".

Потап Фото: пресс-служба

В свою очередь, NK | Настя Каменских посвятила возлюбленному романтическую и нежную песню "Обіцяю", клип на которую пропитан символизмом: от образов, в которых Настя предстала перед зрителями, до ключевого момента видео – тянущихся навстречу рук, как в картине Микеланджело "Рождение Адама".

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Одна из них – рука Насти, а вторая – Потапа. В конце клипа NK появляется в белом платье, тем самым намекая о предстоящем событии. Если присмотреться к новому видео Потапа, можно заметить, что это логическое продолжение клипа "Обіцяю": исполнитель как будто начинает свою песню в ответ на признание NK. Слова песни "Обіцяю" доносятся из самого сердца исполнительницы, а любовью наполнена каждая строка.

"Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це", – нежно обещает Настя Каменских в конце романтического трека.

Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: instagram.com/kamenskux

Для церемонии звездная невеста выбрала безупречное свадебное платье от Luxury Bridal Store "Novias". Как рассказал приглашенный гость, артист Андрей Данилко, на церемонию бракосочетания супругу потратили около 2,8 миллионов гривен, но это без учета затрат на декор и концертную программу.

Свадьба Потапа и Насти Каменских Фото: instagram.com/kosadcha

Также среди гостей были: Маша Ефросинина, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Алексей Завгородний вместе с женой, лучшей подругой невесты – Аней, Тина Кароль, Оля Полякова и другие. Для Насти этот брак стал первым, а вот Потап уже был женат с продюсером Ириной Горовой, которая родила ему сына Андрея. К слову бывшая жена также была на свадьбе рэпера.

Отметим, что праздничную церемонию артисты сыграли под Киевом, в итальянском ресторане Fabius. Гостей угощали деликатесами: осьминогами, камчатскими крабами и фуа-грой.

Алина Гросу и Александр Комков – 1 июня

Певица с женихом Александром Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу официально оформила свои отношения с возлюбленным Александром 1 июня. А спустя месяц супруги устроили пышное торжество на специально арендованной вилле Арведи в Италии. Помимо роскошного декора в венецианском стиле, 23-летняя невеста решила эффектно появиться на церемонии бракосочетания и сменила два свадебных платья.

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

На итальянской свадьбе погуляли крестная мама невесты Ирина Билык, ее бывший муж Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский и другие. А народному артисту Павлу Зиброву пришлось буквально спасать свадьбу, которая оказалась под угрозой срыва. Дело в том, что самолет, на котором летел церемониймейстер, опоздал на четыре часа.

Свадьба Алины Гросу

Звездную свадьбу в Вероне гуляли два дня. Естественно, такое удовольствие стоило немалых денег. Алина призналась, что родители потратили на свадьбу около 100 тысяч евро. Родители жениха преподнесли новоиспеченной семье не менее дорогостоящий подарок – большую квартиру в Москве.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров Фото: instagram.com/aakucherenko

15 июня украинским поклонникам стало известно о том, что телеведущий Дмитрий Комаров женился на "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Оказывается, новоиспеченные муж и жена встречались уже давно, но скрывали свои отношения от посторонних глаз. Даже во время проекта "Танцы со звездами", Дима и Саша игнорировали слухи о том, что они вместе.

Влюбленные расписалась в Киеве, а венчались в Иерусалиме: "В Киеве роспись была. Я, Саша, два паспорта, ЗАГС, тихонько, чтобы никто не увидел".

Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко Фото: instagram.com/komarovmir

Примечательно, что на венчание в Ерусалим Комаров и Кучеренко летели, сидя в самолете в разных местах, чтобы никто ничего не заподозрил. А вот медовый месяц у молодой семьи уже был. Дмитрий и Александра провели его на Мальдивах.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова Фото: instagram.com/reginatodorenko

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова состоялась 3 июля в Сорренто, Италия. Отметим, мужем и женой артисты стали еще в октябре 2018 года, а отпраздновать свадьбу звездная пара решила лишь спустя шесть месяцев после рождения сына Михаила.

Главной локацией торжества стала вилла Astor. Стоимость недельной аренды составляет в среднем от 132 до 175 тысяч долларов (3,5 – 4,5 млн грн соответственно). Таким образом, если учесть стоимость аренды виллы и свадебного платья, Регина Тодоренко и Влад Топалов потратили не менее 2,1 млн гривен.

В оформлении молодожены сделали ставку на натуральность и лаконичность. Локация была задекорирована живыми цветами, превалировали светлые оттенки. К слову, потрясающая природа Италии во многом поспособствовала стилизации свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Место свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова Фото: Instagram.com

Регина Тодоренко тщательно выбирала свадебный наряд, и поклонники с нетерпением ждали, в каком же образе невеста предстанет в этот особенный день. Украинская певица выглядела элегантно – без фаты на голове, но с длинным шлейфом, который являлся продолжением прозрачных рукавов. С помощью фасона-рыбки артистка выгодно подчеркнула свою фигуру и выглядела потрясающе.

Влад Топалов решил гармонично выглядеть на фоне жены и надел белый смокинг. К слову, за день до свадьбы певец прилетел в Италию, однако выяснилось, что его багаж с праздничным костюмом утерян.

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова Фото: instagram.com/okmagazine_ru

Отец звезды вел Регину Тодоренко к алтарю под музыкальное сопровождение марша Мендельсона, в то время как самые маленькие гости усыпали дорогу лепестками роз.

Жених и невеста решили оригинально подойти к постановке и зажигательно станцевали под песню Эда Ширана Shape of You. Судя по всему, у Регины Тодоренко было два свадебных платья, ведь телеведущая танцевала в другом наряде. Образ Влада Топалова существенно не изменился – жених лишь снял пиджак.

Jul 4, 2019 at 12:52am PDT INSTAGRAM (@reginaxnadya) on

Во время своей клятвы Регина Тодоренко вовсе не скрывала, что некоторые друзья отговаривали ее связывать жизнь с Владом из-за его подпорченной репутации. Но она призналась, что сделала правильный выбор и поблагодарила мужа за поддержку.

"Я обещаю тебе всегда быть рядом с тобой во всех смыслах этих слов. Поддерживать, помогать. Стараться услышать тебя или просто выслушать. Разделять твои интересы и увлечения. Конечно, я обещаю любить тебя и наших детей!", – подчеркнул в клятве Влад Топалов.

На своей свадьбе Регина Тодоренко не стала изменять традиции и бросала букет невесты. Поймала символ скорого замужества украинская телеведущая Леся Никитюк.

Леся Никитюк на свадьбе Регины Тодоренко Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, Влад Топалов и Регина Тодоренко отмечают свадьбу в Италии в течение трех дней. Так, 2 июля звездная пара устроила предпраздничный прием, на котором присутствовали многие гости. Среди них – певица Алина Астровская, ведущая шоу "Орел и решка. Шопинг" Мария Ивакова и многие другие знаменитости. Кульминацией стал второй день, собственно, сама свадьба.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова Фото: instagram.com/xenia_sobchak

13 сентября, российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Молодожены подошли к созданию пригласительных с фантазией. Они сделали видеооткрытку, заставку которой украшают рабочий и колхозница.

"К и К приглашают вас на семейное торжество по случаю своей свадьбы. Ждем вас 13 сентября в 18:30 в Bosco Cafe, что в Петровском пассаже. Одевайтесь со вкусом. Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого", — говорилось в тексте.

С самого утра невеста Ксения Собчак показала их с Константином Богомоловым браслеты с гравировками: К + К = Любовь.

Свадебные браслеты Собчак и Богомолова Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Свадебное платье Ксении Собчак выбрала не пышное, которое слегка оголяло спину. На фото также видно, что телеведущая предпочла оставить волосы распущенными.

"Мне кажется, я готова к главному Дню!", – подписала свадебный снимок Ксения Собчак.

Ксения Собчак в свадебном платье Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак в свадебном платье Фото: instagram.com/xeniasobchak_daily

Собчак и Богомолов расписались в Грибоедовском Дворце бракосочетания. Примечательно, что после росписи молодоженов ждал свадебный транспорт. И если обычно пары заказывают для торжества лимузин, то Ксения и Константин пошли дальше и по-настоящему удивили публику. На собственной свадьбе Собчак и Богомолов передвигаются на катафалке, украшенном красными гвоздиками. На автомобиле также можно было увидеть красную надпись: "Пока смерть не разлучит нас".

Собчак и Богомолов заказали катафалк/Mash

Отметим, торжество по случаю свадьбы Константина и Ксении состоится не в Bosco Cafe в Петровском пассаже, как сообщалось ранее, а в Музее Москвы. Жених Константин Богомолов выбрал классический черный костюм и оранжевую рубашку в гавайском стиле.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова Фото: instagram.com/konbog75

Торжество будут помнить еще долго, в том числе благодаря оригинальному декору, в котором преобладали красный и черный цвета. На фото мы видим красные скатерти, цветы и черную посуду, все оформлено в готическом стиле. Свадьба в пятницу 13-го – не стечение обстоятельств, а продуманное решение Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Свадьба Собчак и Богомолова/Mash

В пятницу 13-го звездная пара не только поженилась, но и обвенчалась. Как видно на фото, Ксения Собчак сменила свадебное платье, а также надела закрытую фату. В руках невесты – букет из ландышей. Константин Богомолов тоже переоделся перед венчанием. На нем мы видим классическую белую рубашку, вместо оранжевой.

Венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова

Кроме образов молодоженов, сменился и их транспорт. Так, к храму пара подъехала не на катафалке, а на роскошной карете.

Обручальные кольца Ксении Собчак и Константина Богомолова Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Отметим, Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались в Храме "Большое Вознесение" у Никитских ворот. Известно также, что на церемонии присутствовали только самые близкие родственники и друзья Богомолова и Собчак.

Ассоль и ее возлюбленный Артем Тараненко

Свадьба Ассоль Фото: пресс-служба

19 сентября украинская певица Катя Гуменюк (Ассоль) вышла замуж за своего возлюбленного Артема Тараненко. Свадьба Кати Гуменюк прошла в одном из киевских заведений. Ведущими торжества стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Ассоль вышла замуж за Артема Тараненко Фото: instagram.com/assolmusic

Одна из самых популярных в Украине певиц Тина Кароль выступила на свадьбе, сама Ассоль вместе с ней спела трогательную композицию "Мужчина моей мечты". Под песню "Вечность", которую спел сам автор и исполнитель MONATIK, молодожены исполнили первый танец.

Катя Гуменюк в свадебном платье Фото: пресс-служба

Под венец Катю Гуменюк вел ее отец. Затем новоиспеченные супруги огласили трогательные клятвы. Ассоль вышла замуж в пышном свадебном платье со шлейфом. Невеста также надела длинную фату и тиару.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com

Несмотря на то, что американский певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин официально оформили отношения в Нью-Йорке еще в сентябре 2018, в этом году они устроили пышное торжество. Свадьба Бибера состоялась в Южной Каролине в понедельник, 30 сентября. Молодожены обменялись клятвами на роскошном прибрежном курорте Montage Palmetto Bluff в присутствии 154 гостей.

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com 1/11

Торжество началось с выступлений Кендалл Дженнер, Джейдена Смита и других звездных гостей. Банкетный зал был украшен компанией Revelry Event Designers из Лос-Анджелеса, которая поставляет декорации для таких престижных премий, как "Оскар" и "Грэмми".

Влад Дарвин и Кристина Марти

Свадьба Влада Дарвина Фото: Instagram

16 ноября состоялась свадьба украинского исполнителя Влада Дарвина и певицы Кристины Марти. Торжественная церемония прошла в Киеве, на которой собрались такие звездные гости, как: Наталья Могилевская, TARABAROVA, Наталка Карпа, Соломия Витвицкая и Алеша.

Свадьба Влада Дарвина Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Отметим, что свадьба прошла в индийском стиле. Жених вышел в белой тунике и штанах, а невеста выбрала белоснежное платье с рукавами без фаты.

"Я настолько уверен в нас, настолько уверен, что мы все делаем правильно, вовремя. Ты для меня значишь больше, чем думаешь", – признался Влад своей любимой.

А вот мировые звезды – Кэти Перри и Орландо Блум – так и не попали в категорию тех знаменитостей, которые поженились в 2019-м году. Влюбленные перенесли свадьбу на следующий год. Почему звезды приняли такое решение, узнайте в нашем материале.

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