Звездные красотки, которые сделали первый шаг в отношениях

Оля Цибульская утверждает, что инициатива помогла ей выйти замуж

Правила меняются! Первый шаг в отношениях обычно делали мужчины, но сейчас слабый пол также способен на подвиги. Так, именно Слава некогда завоевала сердце Эдгара. К слову, пара могла бы отметить пятую годовщину свадьбы, однако приняла решение развестись. Кто из звездных красоток делал первый шаг к мужчине – узнайте далее.

Оля Цибульская

Оля Цибульская с мужем Фото: instagram.com/cybulskaya

"Если бы я не сделала первый шаг, я бы не вышла замуж", – говорит Цибульская.

Со своим будущим мужем Оля познакомилась на школьной лестнице. И пока одноклассницы изучали таблицу умножения, влюбленная Цибульская просчитывала план, как укротить строптивого.

"В один из дней подошла и спросила, что он делает сегодня вечером. И после этого он решился пригласить меня на свидание. Так что иногда нужно проявлять инициативу. Это не значит фоткаться топлесс, отправлять ему в Instagram все свои прелести. Просто иногда человеку надо дать сигнал, что он тебе нравится. И все будет", – делится опытом звезда.

Оля Цибульская с мужем Фото: instagram.com/cybulskaya

В случае с Цибульской маячок сработал. Вскоре влюбленные начали встречаться и жить вместе. Но после окончания школы Оля променяла любовь на карьеру. Она оставила парня в маленьком городке на Ровенщине и поехала покорять столицу. И ей удалось! А через три с половиной года звезда получила письмо из прошлого.

"В тот момент, когда все в мессенджерах присылали друг другу стикеры, он написал мне письмо от руки и туда вложил билеты в Париж. И написал, что если я чувствую то, что и он, до сих пор, то ждет меня в Борисполе. Мы полетели. И вернулись с Нестором", – признается Оля.

Отметим, сейчас сыну Цибульской Нестору уже четыре года и недавно певица впервые показала лицо мальчика.

Слава Каминская

Слава и Эдгар Каминские Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Этим летом Слава и Эдгар Каминские могли бы отпраздновать пятую годовщину свадьбы, но за 15 дней до знакового события расстались. Однако напомним, как развивались их отношения. Мужчина сделал певице предложение уже через три месяца после знакомства, но сначала девушке пришлось завоевать внимание Эдгара. Солистка группы "НеАнгелы" встретила пластического хирурга в клинике и сразу решила идти в наступление. В тот же вечер, не теряя времени, звезда нашла его телефон и написала: "Ку-ку".

Мужчину совершенно не вдохновило сообщение будущей жены, и он упорно игнорировал девушку. Тогда Слава разозлилась и написала еще раз, обвинив Эдгара в нетрадиционной ориентации. Не отреагировать на эту фразу он не смог. В тот же вечер Слава полетела к Эдгару на свидание.

Эдгар и Слава Каминские Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Прошло еще несколько дней и назойливая Слава пригласила Эдгара на вечеринку к друзьям... нетрадиционной ориентации. Мужчина чувствовал себя в этой специфической компании белой вороной. И тогда Каминская выбросила последний козырь!

"Если мы сейчас не поедем ко мне, я тебя здесь оставлю и поеду гулять", – заявила певица.

Эдгар сдался, и после той ночи пара начала встречаться, но их любовь длилась 5 лет. И если Слава была инициатором отношений, то Эдгар – их окончания. Этим летом супруги официально развелись.

MamaRika

MamaRika Фото: instagram.com/mamarika_official

Обжигалась в юности и певица MamaRika. Активная по натуре девушка вела себя с парнями довольно навязчиво, но безрезультатно.

"Когда только ты эти шаги делаешь и ты понимаешь, что инициатива только от тебя идет, то это немного утомительно. Все же хочется тестостерона со стороны мужчины. У меня такое было, я в такое наигралась", – призналась певица.

Тестостерон MamaRika все-таки нашли! Артистка встречается с Сергеем Средой, рядом с которым чувствует себя маленькой девочкой. К слову, парень уже сделал MamaRika предложение руки и сердца.

"Я люблю, когда все же есть понимание, что рядом есть настоящий мужчина", – говорит MamaRika.

Ранее мы также поделились историей любви Славы и Эдгара Каминских.

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