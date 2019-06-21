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День йоги: звездные пары, которых покорила индийская практика

Узнайте, кто из украинских знаменитостей укрепляет дух с помощью йоги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Руслан Квинта и Анастасия Кумейко давно практикуют йогу
Руслан Квинта и Анастасия Кумейко давно практикуют йогу
Фото: instagram.com/ruslankvinta

21 июня отмечается Международный день йоги. Индийская практика становится все более популярной среди представителей украинского шоу-бизнеса. Сегодня.Lifestyle рассказывают, какие украинские звездные пары практикуют йогу.

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Сергей и Снежана Бабкины

Сергей и Снежана Бабкины занимаются йогой уже несколько лет. Звездные супруги вместе пробуют новые асаны и считают йогу залогом продуктивного дня и гармонии в отношениях. На своей странице в Instagram Сергей проводил параллель между одним из асанов и семейной жизнью.

"Укус скорпиона собаке в зад" – это идеал, к которому мы стремимся в паре. Если внимательно рассмотреть эту позу и пофантазировать, то мы видим: Женщина абсолютно не защищена и ждёт от Мужчины опоры", – написал музыкант. 

Бабкины уже приобщают к йоге своих детей. Более того, Снежана демонстрировала сложные асаны на последних месяцах беременности. Отметим, на днях в семье Бабкиных произошло пополнение.

Сергей и Снежана Бабкины практикуют парную йогу
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей и Снежана Бабкины практикуют парную йогу
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей и Снежана Бабкины практикуют парную йогу
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей и Снежана Бабкины практикуют парную йогу
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей и Снежана Бабкины практикуют парную йогу
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей и Снежана Бабкины практикуют парную йогу
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей и Снежана Бабкины практикуют парную йогу
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей и Снежана Бабкины практикуют парную йогу
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей и Снежана Бабкины практикуют парную йогу
Фото: instagram.com/babkin_official
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Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Семья популярных украинских телеведущих занимается йогой по-отдельности. Судя по фото в Instagram, в большей степени это занятие практикует Юрий Горбунов. Во время отдыха на острове Маврикий шоумен демонстрировал асаны, в то время как его супруга делилась пляжными кадрами.

Телеведущий признавался, что во время занятий в спортзале происходит наращивание мышц, и его это не устраивает. А вот йога позволяет держать себя в тонусе.

Юрий Горбунов занимается йогой на отдыхе
Юрий Горбунов занимается йогой на отдыхе
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

В свою очередь, Катя Осадчая еще до второй беременности показывала стойку. Тогда телеведущая отмечала, что до идеала еще далеко, однако она целеустремленная личность. 

Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Руслан Квинта и DJ Nana

Один из самых популярных музыкальных продюсеров в Украине Руслан Квинта – уже много лет практикует йогу. Более того, к своей избраннице Анастасии Кумейко он сумел найти подход в том числе благодаря йоге. Сейчас звездная пара практикует как одиночную, так и парную йогу.

Руслан Квинта и Анастасия Кумейко
Руслан Квинта и Анастасия Кумейко
Фото: instagram.com/ruslankvinta

Анастасия Кумейко
Анастасия Кумейко
Фото: instagram.com/anastasia_domination

Руслан Квинта уже много лет занимается йогой
Руслан Квинта уже много лет занимается йогой
Фото: instagram.com/ruslankvinta

Ранее мы также рассказали, чем полезна йога, а также о том, кому нельзя ею заниматься.

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