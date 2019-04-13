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"Звездные войны": опубликован первый тизер девятого эпизода культовой саги

Премьера фильма запланирована на конец 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
"Звездные войны": опубликован первый тизер девятого эпизода культовой саги
"Звездные войны": опубликован первый тизер девятого эпизода культовой саги

На фестивале Star Wars Celebration 2019 в Чикаго был представлен первый тизер девятого эпизода киноэпопеи "Звездные войны", премьера которого ожидается уже в этом году. Ролик, поливающий свет на события, происходящие в новом фильме, был опубликован на канале Star Wars в YouTube.

В двухминутном трейлере появляется Рей (Дейзи Ридли), которая вступает в схватку с неизвестным, показаны также основные персонажи фильма и сцены сражений. Ролик заканчивается зловещим смехом и фразой Люка Скайуокера: "Никто не уходит бесследно". 

Очередной фильм серии "Звездных войн" получил название "Восхождение Скайуокера". Ожидается, что лента завершит трилогию сиквелов по вселенной ЗВ. 

Режиссером и сценаристом "Восхождения Скайуокера" стал Джей Джей Абрамс, снявший седьмой эпизод "Звездных войн". В главных ролях зрители увидят Дейзи Ридли, Адама Драйвера, Оскара Айзека, Джона Бойега, Марка Хэмилла, Билли Ди Уильямса и многих других. 

Напомним, что недавно компания Disney анонсировала запуск собственного стримингового сервиса уже в ноябре 2019 года. Подписка на него будет стоить $6,99 в месяц или $69,99 в год.

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