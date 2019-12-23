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Звездный Новый год: где отметит праздник MONATIK

Певец признался, что после Нового года посвятит время семье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32
MONATIK
MONATIK
Фото: instagram.com/monatik_official

В новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, зрители телеканала "Украина" смогут посмотреть концерт-награждение главных хитов года "Музыкальная платформа", на котором зажгут популярные украинские звезды, в частности, мультиартист MONATIK. За кулисами концерта артист делился своими новостями и рассказал, как планирует отмечать Новый год.

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В эксклюзивном интервью журналистам телеканала "Украина" артист признался, что этот год стал для него особенным, ведь летом 2019-го состоялся первый сольный концерт MONATIK на НСК "Олимпийский":

"Это был крутой и необычайный год, ведь мы достигли пункта, к которому очень долго двигались, это была мечта, превращенная в цель, и цель, которая осуществилась. Мы это запомним на всю жизнь! В артистическом плане для меня это самый интенсивный год!".

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Несмотря на то, что артист достиг своей цели, получил много наград, в том числе и на "Музыкальной платформе", он не собирается останавливаться и делать перерыв на отдых.

"Новый год я проведу на сцене, по хорошей артистической традиции. Этот день я, как правило, праздную с командой артистов, с которыми имею честь работать на одной сцене. Но семья всегда – в душе и на связи", – рассказал MONATIK.

MONATIK на концерте "Музыкальная платформа"
MONATIK на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Впрочем, по словам артиста, при первой же возможности он планирует провести время с женой Ириной и детьми:

"Моя семья нормально относится к тому, что я в этот день работаю. Мы обычно потом "отрываемся" как следует! Мы потом поедем где-то за границу и просто оторвемся от окружающего мира, чтобы насладиться общением", – поделился артист за кулисами новогодней "Музыкальной платформы", которую телеканал "Украина" покажет 31 декабря в полночь.

MONATIK с женой Ириной
MONATIK с женой Ириной
Фото: instagram.com/monatik_official

Также в праздничном концерте "Музыкальная платформа" зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, Сергей Бабкин, Ирина Билык, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы DZIDZIO, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, The Hardkiss, "Антитела", KADNAY, Freedom-Jazz и другие.

Смотрите концерт "Музыкальная платформа" 31 декабря в 00:00 на телеканале "Украина". Напомним также, определены лучшие песни по версии "Музыкальной платформы".

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