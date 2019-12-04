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Звездный Новый год: Сергей Бабкин поделился семейной традицией

Традицию придумала жена музыканта Снежана

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Известный украинский артист Сергей Бабкин на съемочной площадке праздничного шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказал, имеет ли он особенные планы празднования Нового года, и поделился личной семейной традицией.

Сергей и Снежана Бабкин впервые спели дуэтом на сцене. Как это было:

Популярный музыкант и актер поделился особенным семейным подходом к празднованию новогодних праздников. Оказалось, Сергей Бабкин не любит все планировать далеко заранее, зато артист точно уверен в одном – праздники он проведет в семейном кругу.

"Новый год я обычно встречаю с семьей. В прошлом году мы были в Финляндии, а именно – в Лапландии, катались на лыжах. А этот праздник, пожалуй, отпразднуем дома, ведь пока планов на путешествие у нас нет, – прокомментировал Сергей Бабкин. – Мы такая семья, которая никогда ни к чему не готовится. У нас есть единственное правило – в Новый год мы всегда отдыхаем. Это семейный праздник! Однажды только был промах, но тогда у меня еще не было семьи. Мы собираемся, вместе наряжаем живую елку, где-то 20-го декабря, и уже есть праздничное настроение".

Кроме того, музыкант поделился особой семейной традицией, которую придумала его жена Снежана. Она уже успела прочно закрепиться, как обязательный новогодний ритуал загадывания желаний в семье Бабкиных.

Сергей Бабкин появится в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!"
Сергей Бабкин появится в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"В 2020-м мы со Снежаной вместе 12-й раз будем праздновать Новый год и 12-й раз – на маленькой бумажке будем писать 12 пожеланий, которые затем свернем в трубочку, засунем в новогодний шарик (каждый в свой). А в следующем году достанем старые, прочитаем и проанализируем, что осуществилось, а что нет, и сделаем это снова", – поделился Сергей Бабкин.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы также писали, что Сергей Бабкин, Ирина Горовая и Тарас Тополя рассказали об обязанностях своих детей.

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