Звездный отдых: Лилия Ребрик продемонстрировала стройную фигуру на Мальдивах

Телеведущая отдыхает с мужем Андреем Диким

Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая рассекретила настоящее имя, вместе с мужем Андреем Диким наслаждается отпуском на Мальдивских островах. Ведущая программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", показала роскошную форму на эффектных фото.

На ярких фотографиях Лилия позирует в модных купальниках разных цветов. Белый цельный популярная телеведущая дополнила пляжной накидкой такого же цвета, а синий раздельный – белоснежной рубашкой. Также Лилия примерила черно-белый купальник с оригинальным вырезом на спине и оранжевый с соблазнительным декольте.

Лилия Ребрик отдыхает на Мальдивах Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик отдыхает на Мальдивах Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик отдыхает на Мальдивах Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик отдыхает на Мальдивах Фото: instagram.com/liliia.rebrik 1/4

Под одним из фото ведущая телеканала "Украина" поделилась со своими подписчиками впечатлениями о погоде на Мальдивах.

"Здесь идеально все: погода, климат. Тут нет ветра, тут нет холодных вечеров, тут идеально теплая вода, тут нет палящего солнца, тут песок идеально теплый, не горячий. Здесь рай. Если бы не знала – сказала бы, что так не бывает... Но нет, бывает. Температура воздуха +26+30. И днем, и ночью. Температура воды в океане +28. Здесь идеальный даже дождь. За все время он был один раз – быстрый и теплый. Но здесь время летит очень быстро..." – написала Лилия Ребрик на своей странице в Instagram.

В комментариях фолловеры отмечают прекрасную форму ведущей "Ранку з Україною", которая воспитывает двоих дочерей. К слову, в этот отпуск супруги отправились только вдвоем, но уже пообещали детям, что вернутся сюда все вместе, когда их младшая дочь Полина немного подрастет.

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