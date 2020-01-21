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Звездный отдых: Лилия Ребрик продемонстрировала стройную фигуру на Мальдивах

Телеведущая отдыхает с мужем Андреем Диким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02

Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая рассекретила настоящее имя, вместе с мужем Андреем Диким наслаждается отпуском на Мальдивских островах. Ведущая программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", показала роскошную форму на эффектных фото.

На ярких фотографиях Лилия позирует в модных купальниках разных цветов. Белый цельный популярная телеведущая дополнила пляжной накидкой такого же цвета, а синий раздельный – белоснежной рубашкой. Также Лилия примерила черно-белый купальник с оригинальным вырезом на спине и оранжевый с соблазнительным декольте.

Лилия Ребрик отдыхает на Мальдивах
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик отдыхает на Мальдивах
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик отдыхает на Мальдивах
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик отдыхает на Мальдивах
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
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Под одним из фото ведущая телеканала "Украина" поделилась со своими подписчиками впечатлениями о погоде на Мальдивах.

"Здесь идеально все: погода, климат. Тут нет ветра, тут нет холодных вечеров, тут идеально теплая вода, тут нет палящего солнца, тут песок идеально теплый, не горячий. Здесь рай. Если бы не знала – сказала бы, что так не бывает... Но нет, бывает. Температура воздуха +26+30. И днем, и ночью. Температура воды в океане +28. Здесь идеальный даже дождь. За все время он был один раз – быстрый и теплый. Но здесь время летит очень быстро..." – написала Лилия Ребрик на своей странице в Instagram.

В комментариях фолловеры отмечают прекрасную форму ведущей "Ранку з Україною", которая воспитывает двоих дочерей. К слову, в этот отпуск супруги отправились только вдвоем, но уже пообещали детям, что вернутся сюда все вместе, когда их младшая дочь Полина немного подрастет.

Ранее мы также показали, где украинские звезды проводят новогодние каникулы.

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